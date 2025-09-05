Hon är dotter till världsmästaren Mikael Andersson, samt Managing Director för Alliance of European Hockey Clubs.

Nu tar Caroline Jonsson med er bakom kulisserna i intresseorganisation – och ger sin syn på statusen på svensk och europeisk hockey.

Bryter normen – som kvinna: ”När jag visat att jag kan brukar det inte vara något problem”

Uppmaningen till klubbarna: ”Sluta fokusera på att vinna. Det är inte allt”

Svaret – om ny serieindelning i Sverige: ”Vet inte om det skulle bli så jämt ändå”

Caroline Jonsson. Foto: Ronnie Rönnkvist.

ÅRSTA/STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)



Lite i skymundan och bakom kulisserna jobbar Alliance of European Hockey Clubs. För gemene man en relativt okänd organisation. Managing Director är Caroline Jonsson, vilken vi ofta träffar på när det är turneringar både i Sverige och internationell eller upptaktsträffar, draft och så vidare. Hockeysverige.se reste till Årsta i södra Stockholm för en intervju med 39-åringen från Umeå.



– När jag var två år vann min pappa (Mikael Andersson) SM och VM-guld. Året därpå spelade han OS, så jag blev väldigt påverkad till att bli en hockeydotter. Jag trodde då att alla kollade på hockey tre, fyra gånger i veckan, säger Caroline Jonsson med ett leende då hockeysverige.se ber henne berätta vart hockeyintresset kommer ifrån.

– Jag utbildade mig direkt efter gymnasiet till ridlärare och jobbade med hästar runt om i Sverige och utomlands under några år innan jag flyttade till Göteborg och ville då självklart se Frölundas hemmamatcher. Där gjorde jag tre år som volontär i rollen som VIP-värd under Frölundas hemmamatcherna i Scandinavium. I samband med det pluggade jag sportmarknadsföring i Båstad och sedan fick jag gå praktik hos Frölunda och även på Svenska Ishockeyförbundet hos Martin Forss. Sedan kom jag in som praktikant hos Lars G Karlsson 2011 inför Hockey-VM 2012.

– När jag träffar folk ute i Europa har jag ingen hockeykarriär att falla tillbaka på, men jag har min MBA från Sydney Business School och snart en femårig psykologexamen. Totalt har jag pluggat över tio år universitet och byggt upp min kunskap samtidig som jag har jobbat och fått erfarenhet från olika organisationer. Bland annat som Venue Manager för Infront på Champions Hockey League matcher i Sverige sedan turneringen startade. Jag har jobbat på två Hockey-VM och två JVM, varav ett när jag gjorde praktik hos Hockey Canada. Jag har även jobbat på Hockeyförbundet, varit ansvarig för ATG:s aktivering av huvudsponsorskapet av SHL samt gjort uppdrag åt SHL.



Från det du var liten och såg pappa spela hur ser du på den utveckling med event och allt som är kring matcherna idag?

– Det har blivit mer och mer kommers kring allting. Från att vara rå hockey och det som händer på isen, vilket är det viktiga, till att det nu är mycket sponsoraktiviteter runtomkring. Mer aktiviteter på jumbotron och led så man attraherar en bredare målgrupp än bara dom som är superintresserade av hockey.

Går mot strömmen: ”Utsåg mig till bästa kandidat”

Vad är din roll inom hockeyn i Europa idag?

– Min roll är Managing Director för Alliance of European Hockey Clubs. Klubbarnas intresseorganisation inom europahockeyn med i dagsläget 106 medlemsklubbar och med nya på väg in.

– En organisation som egentligen står på två ben. Första benet är det politiska jobbet och det andra är hur vi kan få klubbarna att utvecklas och utveckla europeisk hockey.



När du säger två ben, kan du utveckla det lite närmare?

– Hockey har förändrats mycket under senaste 20-30 åren. Förr hade förbunden i varje land en väldigt stor makt. I dagsläget, när klubbarna och ligorna äger sina kommersiella rättigheter, tv-avtal e t c, är dom väldigt fristående från landsförbunden. Samtidigt som förbunden inte kan ha något landslag om man inte får låna in spelare från klubbarna.

– Vi vill att klubbarna ska få mer inflytande och rättigheter i det internationella politiska landskapet.



Och den andra benet?

– När vi samlar alla klubbarna i samma rum ser vi att dom kan lära sig mycket av varandra. Alla jobbar i olika städer, på olika marknader, men med samma produkter.

– Alla klubbar har en hockeymatch där man ska sälja biljetter, kommersiella samarbeten och få ihop sina nätverk. Där ser vi att klubbarna kan lära sig jättemycket av varandra. Därför gör vi minst två årliga event. Vi har EHC Fenix Outdoor European Hockey Award i Prag varje år. Där delar vi ut priser till bland annat bästa klubb, bästa tränare, bästa ”young player” och så vidare. Eventet i Prag genomför vi tillsammans med Champions Hockey League.

– Vårt andra årliga event är EHC Hockey Business Forum, vilket vi i år kommer ha i Belfast 28-30 oktober. Ett tre dagars event. Det längsta event vi någonsin gjort.

– Första dagen fokuserar vi på damhockey. Dag två på sport och riktar oss då mot ”GM:s”, men även kollar på en match, Belfast Giants v/s Cardiff Devils. Gå på rundtur i arenan samt genomför olika nätverks aktiviteter.

– Dag tre är det riktiga businessforumet som vi kommer genomföra i en katedral i centrala Belfast. Sedan har vi hyrt en restaurang som ligger i Cathedral District. Där kommer vi avsluta kvällen.

– Vi har sett genom nätverkseventen att vi skapar vi broar över ligor, klubbar och landsgränserna för att bygga hockeyn.

Caroline Jonsson och pappa Mikael Andersson. Foto: Arkiv.

Hur ramlade kom du in på det?

– Det var min kära gamla kollega Szymon Szemberg som tog in mig att jobba på eventen i Stockholm redan 2017. Vi kände varandra sedan jag jobbade på Hockey-VM och han var på Internationella hockeyförbundet. Därefter gick han över till Champions Hockey League och då jobbade jag där för matcherna i Sverige.

– Jag hade jobbat med honom fyra när han bestämde sig att göra något annat och vår president Marc Lüthi, VD för klubben SC Bern, tillsammans med EHC styrelse utsåg mig till bästa kandidat att driva alliansen vidare och jag blev vald till VD.

Ska vi tala fördomar också, och en fråga sällan en man hade fått?

– Okej.



Blond, blåögd, kvinna, hur har du bemötts då du varit ute i hockeyvärlden?

– Jag har byggt upp ett stort kontaktnät inom internationell ishockey och under åren då jag jobbade tajt med Szymon skapade jag personliga relationer med flesta klubbarna.

– Jag har en väldigt stark president, SC Berns ägare Marc Lüthi, som valt att ge den här rollen. Att ha honom i ryggen och en styrelse som består av V.d:n från klubbar i åtta största länderna och tror på mig är såklart en styrka. Den svenska representanten i styrelsen är Färjestads VD Stefan Larsson.

– När jag dessutom visat att jag kan det jag håller på med brukar det inte vara något problem.

Uppmaningen till klubbarna: ”Sluta fokusera på att vinna”

Vad behöver vi jobba mer med inom europeisk hockey för att det ska bli ett starkare varumärke?

– Det är en stor fråga eftersom alla länder behöver jobba på olika saker. Något vi ser är ekonomin som alltid är tuff. Jag kan tycka att man måste som klubb vara smart och inte ge ”GM” för mycket ”power” i den delen.

– Klubbarna måste byggas som ett företag. Att ta in personer som kan driva företag i stället för bara hockeymänniskor.

– Dessutom skulle ett starkt CHL skulle stärka den europeiska hockeyns varumärke jättemycket



Är vi bättre på det i Sverige än i övriga Europa eller är det tvärtom?

– Sverige har sitt TV-avtal vilket gör att alla klubbar får en stor bunt med pengar. Många klubbar är väldigt rädda för att åka ur SHL eftersom man då tappar den här bunten med pengar i stället för att bygga upp en stabil organisation från start som klarar att vara en stark klubb utan att man får den här stora bunten med pengar.

– Det är svårast med i Sverige eftersom det är ett så pass stort glapp i ekonomisk ersättning från ligan mellan SHL och HockeyAllsvenskan. De andra ligorna i Europa har inte lika stora glapp på det sättet utan dom måste bygga en organisation oberoende om klubben får en stor påse pengar eller inte.

– Man måste sluta fokusera på att vinna ”trophyn”. Det är inte allt. Skapa en hållbar organisation i stället. Titta på exempelvis U.K-ligorna där alla klubbar ägs av privatpersoner. Där tjänar alla klubbar pengar eftersom dom byggt upp verksamheten på ett annat sätt där det inte bara fokuseras på sportsliga framgångarna och ha det bästa laget.



Är det mer likt NHL?

– Ja, så är det. Det är också vad jag menar, att fler klubbar måste tänka att man är ett företag i stället för att man bara är en idrottsorganisation. Hitta en hybrid däremellan.



Stängd liga i Sverige?

– Nej, inte stängd liga.



24 lag i SHL?

– Det får dom som är bäst på serieutredning avgöra.



Ekonomiskt?

– Ja, ekonomiskt kanske det vore bra för att inte ha det här stora glappet upp och ner. Det skulle såklart trots det kunna bli stora skillnader utifrån att många klubbar har mer pengar än andra, så jag vet inte om det skulle bli så jämt ändå.

– I så fall fick vi nog börja titta på draftsystem likt det man har i NHL, men jag lämnar över den frågan till Jenny (Silfverstrand, SHL) och ”Gabbe” (Gabriel Monidelle, hockeyallsvenskan).

MoDo-spelarna deppar efter kvalförlusten mot HV71. Foto: Bildbyrån/David Wreland.

”Handlar om att bygga relationer”

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Nu jobbar jag ju jämt. Även om jag är på en match, ser jag inte den ofta helt, utan jag går runt och ser vilka jag kan behöva träffa eftersom det hela tiden handlar om att bygga relationer.

– Nyligen var jag över till PWHL-draften och det var enbart för att bygga relationer med PWHL och företag runtomkring som kan bli potentiella föreläsare, partner eller hjälpa mig att ta Alliansen framåt. Jag blev också inbjuden till att sitta i en panel och berätta om europeisk hockey under NHL-draften i LA av ett företag som sponsrat Alliansen vid vårt förra Business Forum. Mitt jobb är till största del relationsbyggande.

– Jag har aldrig själv spelat hockey, men jag gillar eventet runtomkring. Att gå från en tom arena till det att den fylls upp. Energin som skapas av alla som är där inne och hur det slutar, att alltid några är glada medan andra är ledsen. Det är en plats där människor får uttrycka sina känslor för att sedan lämna arenan och allt blir tomt igen. Hela den resan som sker varje matchdag är häftig.



Är folket som jobbar inom klubbarna i Sverige dåliga på att just bygga relationer?

– Jag vet inte hur mycket de som arbetar i klubbarna åker runt och besöker varandra, men jag vet att ligorna, både SHL och HA gör många gemensamma aktiviteter för klubbarna i respektive liga och förser dem med inspiration och kunskap, så de känner varandra väl. Sedan genomför vi våra event för att fylla på med det internationella perspektivet.

– Man kan se att en del klubbar tycker att det här är jätteviktigt, medan andra, mindre klubbar har fullt upp med den dagliga verksamheten och får svårare att avvara personal ett par dagar.

Du far runt i hela världen, hur länge orkar du köra på i det här tempot?

– Jag är en person med mycket energi och älskar högt tempo, så orken är det inga problem med. Detta är helt klart mitt drömjobb, jag tycker det är jätteroligt och dessutom brinner jag för det EHC står för. Det handlar också om acceptansen. Så länge folk tycker det jag håller på med är bra vill jag fortsätta. Då brinner man och jag får så mycket tillbaka av att skapa och göra människor glada och att hockeyn tar nästa steg framåt.

– Börja folk ifrågasätta ”Vad håller den där Caroline eller EHC på med”, då blir det en helt annan sak. Så länge jag blir inbjuden på evenemang och konferenser och så vidare och folk vill att jag ska vara med och göra det jag håller på med är det här jobbet superkul.

– Nu är jag ju singel, men hoppas såklart hitta någon att leva med och som förstår att jag har ett jobb där jag åker runt och snackar hockey, skrattar Caroline Jansson och fortsätter:

– Det här är mitt dröm jobb och det är jättehäftigt att få en sådan här position även om jag inte en ung kvinna eftersom jag fyller 40, men är så i det här sammanhanget där det är mest äldre män. Det är väldigt få kvinnor som är med på en hög nivå inom internationella hockeyn.

– Med jämställdhet på isen och i organisationerna tror jag att vi kan ta nästa steg framåt, avslutar Caroline Jonsson.