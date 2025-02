Björn Hellkvist har fått sparken som huvudtränare för Björklöven.

För hockeysverige.se berättar Hellkvist om lagets säsong, tankarna kring sparkningen samt att han nobbade ett treårsavtal med ”Löven”.

‒ Jag har andra saker jag funderar på att göra, säger tränaren.

Per Kenttä och Björn Hellkvist har gått skilda vägar i Björklöven. Foto: Ronnie Rönnkvist

Björklöven jagar SHL-kontrakt och har gjort en relativt bra säsong. Just nu fyra i Hockeyallsvenskan och fokuset närmaste tiden kan ligga på att hur laget ska leta sig upp genom kryphållet till högsta serien. Därför var det också många som höjde sina ögonbryn förvånade över att klubben och Per Kenttä gick ut och berättade att klubben sparkat sin tränare, Björn Hellkvist, som bara hade ett par månader kvar på sitt kontrakt.

‒ Jag kom till jobbet i morse, 07.00. Jag och Per träffades runt tio över sju, svarar Björn Hellkvist frågar honom om när och hur han fick beskedet att han tid i Björklöven var över.

Hur gick dina tankar där och då?

‒ Det var väl något jag egentligen inte var förberedd på. Det var mer bara ”Jaha, okej. Säger du så är det så”

‒ Jag kunde inte argumentera något för den saken utan det ligger i Björklövens fulla rätt att göra förändringar och då får dom såklart göra det. Då är det bara för mig att rätta in mig i ledet och packa mina väskor.

Hann du ta emot någon motivering innan då åkte till lägenheten för att packa dina väskor?

‒ Nej. Det är jag inte heller helt säker på att det alltid finns.

Hade du någon föraning om att det här skulle kunna ske?

‒ Nej, verkligen inte.

Björklöven har haft en sviktande form på slutet, med framför allt en svag defensiv. Foto: Bildbyrån

Björn Hellkvist om säsongen: ”Tydligen håller inte alla med om det”

Björklöven har förlorat tre raka matcher och spelet främst defensivt varit tveksamt. Förluster mot Kalmar, Nybro och Vimmerby. Framför allt 19 insläppta mål på dessa tre matcher. Men någon direkt dialog mellan Per Kenttä och Björn Hellkvist om lagets prestation har det inte varit senaste tiden.

‒ Egentligen har det inte varit så mycket eftersom vi har varit på en ”road trip” och inte varit hemma.

‒ Det var först i morse vi sågs, men då pratade vi inte om det utan då var det bara ett rakt besked.

Björn Hellkvist vill inte heller ge sin bild av hur han ser på lagets prestation varit senaste matcherna.

‒ Då måste vi gå ner på analysnivå, men det tar jag med berörda människor och inte via media eller i tryck. Vill någon i laget höra min åsikt kan dom ringa till mig så ska jag ge den, men det ska inte gå via journalister.

Om du summerar lagets säsong, hur låter det?

‒ Lite upp och ner precis som dom flesta säsonger är. Vi har haft höga toppar, men också i stundom kanske lite för djupa dalar.

‒ Återigen, jag tänker inte gå in och analysera andra människors prestationer via någon kanal. Jag tar det hellre ”face to face”.

Ni kommer sluta topp sex, så prestationen utifrån förväntningarna måste väl ändå vara okej?

‒ Vi har gjort jättebra saker, men tydligen håller inte alla med om det.

Björn Hellkvist uppges flytta till Växjö inför nästa säsong. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildyrån

Nobbade ett nytt kontrakt i Björklöven

Hade du kunnat göra något annorlunda i ditt ledarskap?

‒ Det kan man nog alltid, men i grund och botten tror jag att det mest annorlunda jag hade kunnat göra var att tacka ja till kontraktsförlängningen jag valde att tacka nej till.

Varför valde du att tacka nej till tre nya år i klubben?

‒ För att jag har andra saker jag funderar på att göra.

Du hade ettårskontrakt med Björklöven, dit du för övrigt var utlånad av Leksand, har du sett över andra möjligheter under säsongen?

‒ Egentligen har jag inte tittat någonting utan bara fokuserat på att Björklöven ska gå upp.

‒ Sedan är det klart att även jag har ett telefonnummer och folk ringer mig, men jag har inte sökt några jobb.

Vad händer då framöver för Björn Hellkvist?

‒ Jag vet inte… Det är sex, sju timmar sedan jag fick sparken. Jag har inte riktigt landat i det ännu, men jag ska ta mig hemåt.

‒ Just nu sitter jag och laddar min elbil i ”Ö-vik”. Sedan ska jag ta mig hemåt i lagom fart. Det är halt som tusan så jag ska köra försiktigt, men jag ska nog komma på något bra att fördriva min tid med framöver, avslutar Björn Hellkvist.