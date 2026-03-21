Bara två (!) spelare på kontrakt: ”Gör det lite för bra..”

Almtunas ekonomiska situation gör att man får leta spelare som kan ta nästa steg.

Gör spelarna sedan det för bra?

Då får man väldigt mycket att göra igen. Ett kretslopp som sportchefen får hantera varje år.

– Nej, men det är ju såhär tyvärr det ser ut och har sett ut i ett antal år också, säger Nicklas Danielsson till Hockeysverige.se.

Almtunas utmaning – ersätta nästan hela laget (?)

Almtuna IS gjorde i stora delar en stark säsong i Hockeyallsvenskan, mycket tack vare en giftig förstakedja. Men nu har Nicklas Danielsson, sportchef, ett stort jobb att göra.

Man har bara två spelare på kontrakt inför nästkommande upplaga av Hockeyallsvenskan och förlorar sin poängkung Mikkel Øby-Olsen till SHL (Färjestad).

Det är bara forwardsduon Charlie Forslund och Lucas Stockselius som har kontrakt över nästa säsong respektive säsongen efter. Därmed har man 23 platser att klura kring i truppen, givet att man behåller storleken på 25 spelare i truppen.

– Nej, men det är ju såhär tyvärr det ser ut och har sett ut i ett antal år också. Vi behöver hitta spelare från augusti och framåt i mångt och mycket. Det är klart att vi har dialoger med flertalet spelare, men som du säger det finns jobb att göra framåt, säger Danielsson till Hockeysverige.se.

Det är den stora utmaningen för Almtuna

Finns det några i förlängningar i laget som är på gång som du tänker att du kommer få behålla?

– Ja, vi har suttit i exitmöten igår (tisdag reds. anm.) med alla spelare. Detta för att få en känsla kring säsongen och framåt. Dialogerna är igång med deras rådgivare. Så absolut, samtal förs.

– Sedan får vi se vad vi landar i för val och med vilka. Alla kommer inte vara kvar och vissa kommer ju ta sig vidare. Mikkel (Øby-Olsen) till exempel sticker vidare. Sen har vi säkert fler spelare som kommer också lämna till andra lag.

– Så det är väl en utmaning att när de gör lite för bra här så sticker de. Vilket också är jäkligt roligt, för det är väl där vi är i hierarkin också. Vi vill ju som sagt utbilda spelare för att göra dem redo för nästa steg. Så man blir glad när de går till överliggande ligor efter ha haft en bra utveckling i Almtuna.

– Det är jättepositivt. Samtidigt blir det, i min roll, mer utmanande. Hitta en ny Mikkel och andra gubbar som kan producera och spela bra.

Du pratade lite om Mikkel. Han hade ju en rätt tuff tid i Oskarshamn. Vad är det ni har fått fram hos honom tycker du?

– Dels har han blivit lite äldre och mognare och tränar otroligt bra. Vi har en bra verksamhet där vi har möjlighet att träna på ett bra sätt. Han har gjort det exemplariskt och är noggrann och minutiös i allt han gör. Det är jättekul att han har fått den typen av utveckling här i Almtuna. Så att han är väl… Ja, det är svårt att peka på någonting speciellt, det är klart att han har fått ett stort förtroende.

Øby-Olsen – hela ligans stora genombrottsspelare?

”Han är verkligen redo för SHL”

– Han har också tagit vara på chansen och föregått med gott exempel i form av träning och hur vi beter oss både på och utanför isen här i Almtuna. Det är väl en kombination av mycket saker. Men summa summarum så är det otroligt roligt att han har tagit de här kliven. Han var ganska nedslagen med Oskarshamn när vi till Norge. Han gjorde väl inte något större väsen som norska ligan heller när vi tog honom. Men kommit in de senaste två åren och tagit via jättefina steg.

Han har gett intryck för mig att vara väldigt ödmjuk också kring sin framgång. Vad säger du om det?

– Det är väl lite så man kan personifiera honom lite grann. Han är inte så mycket för de stora orden. Han är eftertänksam, klok och vet vad som krävs. Han har fått lära sig, jobbar minutiöst med både egna kroppen och extra träning på is och video. Han tar ansvar för både sig själv och för laget. Han är verkligen redo, tycker jag, för att ta nästa steg upp till SHL.

Svaret om backen: ”Ryckigt”

Under säsongen som gick levererade Øby-Olsen 48 poäng (28+29) på 52 matcher. Jämfört med fjolåret är det 23 poäng bättre.

Apropå SHL, så var det därifrån som Edvin Hammarlund tog sig till Almtuna.

– Han har också kommit in och gjort det bra. Var lite knackigt kanske i början där, men har varit ryckigt för honom. Djurgården till Luleå och fick inte så mycket speltid innan han kom till oss. Men han har liksom har vuxit under säsongen tycker jag. Så han har varit en viktig spelare för oss.

”Tuffingen” Edvin Hammarlund kan bli kvar.

Tror du att det finns en chans att han blir kvar?

– Ja, men det kan absolut vara möjligt att han blir kvar. Som sagt, vi satt i möten under gårdagen och jag följer upp alla samtal med deras respektive agenter och rådgivare där. Så ser vi vilka spelare vi kan landa till nästkommande säsong.

– Men absolut är han aktuellt. Men han har ju ändå en del SHL-erfarenhet och var ju med i Djurgården också där under ett par säsonger i Allsvenskan.

– Han kom ju från Hanviken till Djurgården under säsongen för något år sedan. Gjorde lite matcher och kom in och spelade och var med där i 2-3 år, va? Men det finns bra egenskaper hos honom.

Beskedet: Försöker bygga på ett likadant sätt

Mycket behöver ändras i laget till nästa år, men ambitionen är att bygga på samma recept men med nya ingredienser i form av spelare.

– Inriktningen ska ändå vara ungt och talangfullt som vill vidare i karriären. Vi vill inte ha några mätta spelare som ska sluta om ett år. Vi vill gärna ha spelare som i alla fall vill framåt sen om de är 28, 29, 30, det kan de vara. Men det är mycket beroende på vilken typ av människa det är och vad de vill så att det kommer in rätt karaktärer i gruppen så att säga.

– Vi vill ha en drivande miljö som innehåller spelare som ska vilja ta sig uppåt och framåt så att säga så det är väldigt viktigt.

