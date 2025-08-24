Efter fem år i Nordamerika är den tidigare DIF-junioren Anton Malmström tillbaka inom svensk ishockey igen.

För hockeysverige.se berättar han då om beslutet att vända hem – samt varför det blev Björklöven.

– Jag ser detta som en jävligt bra möjlighet, säger 25-åringen.

Anton Malmström är tillbaka i Sverige igen efter fem år i USA. Foto: Alamy & Bildbyrån (Montage)

Efter fjolårssäsongen har Björklöven agerat på spelarmarknaden för att, framför allt, förstärka sitt försvar.

En av adderingarna är då Anton Malmström som kommer till ”Löven” som ett spännande nyförvärv efter fem år på andra sidan Atlanten, där han senast spelade med Florida Everblades i ECHL. För nästan två veckor sedan presenterade Björklöven värvningen och Malmström har sedan anslutit till resten av laget uppe i Umeå.

– Det har varit bra och jättekul att komma hit. Allting har känts jättebra och alla från sportchef, tränare, spelare och supportrar har varit väldigt trevliga och välkomnande. Så det känns jättebra att ha kommit igång, säger Malmström då hockeysverige.se når honom efter ett träningspass i gymmet.

Det måste bli lite av en omställning att flytta från Florida till Umeå?

– (Skratt) Ja, verkligen! Men vintern har inte kommit hit än i alla fall. Det är faktiskt väldigt fint här just men sedan kommer man få ställa in sig på att det blir mörkt och kallt. Men jag känner att det ska bli skönt att få uppleva den svenska vintern igen också.

Första tiden i Umeå: ”Har varit lite hektiskt”

Anton Malmström presenterades av Björklöven den elfte augusti och hann bara göra ett par träningar med laget innan han var med och spelade i klubbens första träningsmatch mot MoDo, den 15 augusti. Stockholmaren har därefter spelat i alla Björklövens tre träningsmatcher som har slutat med tre förluster mot MoDo (4-5), Kärpät (2-7) och Vasa Sport (4-5).

– Det har varit lite hektiskt, men det har framför allt varit kul att vara tillbaka och spela i Sverige igen. Sedan har det varit tufft med resultaten så här långt. Överlag känns det som att vi har växt under matcherna men det har varit mycket special teams och så där. Det är en del att jobba på men det kommer att bli bra med tiden.

Anton Malmström i en försäsongsmatch med St. Louis Blues förra året. Foto: Charlie Neibergall/AP Photo/Alamy

Hur har det känts för egen del, är det en stor omställning?

– Ja, det är klart. Det är större is och lite annorlunda spelsystem, nya lagkamrater och allt sådant där. Men jag tycker ändå att det har varit ganska smidigt att komma in i det. Jag har ju spelat här i Sverige tidigare så jag vet ju vad det handlar om också.

Därför valde han Björklöven: ”Tydligt att detta var rätt”

Anton Malmström spelade juniorhockey i Djurgården men lämnade 2020. Därefter tillbringade han tre år på college innan det har blivit spel i AHL eller ECHL de senaste två säsongerna. Men nu är 25-åringen alltså hemma i Sverige igen och klubbvalet föll då på Björklöven i HockeyAllsvenskan.

Anton Malmström. Foto: IF Björklöven

Varför blev det Björklöven för din del?

– Jag ser detta framför allt som en jävligt bra möjlighet. Det är en anrik förening och en stad med en bra hockeykultur som också vill någonting och har en bra chans att gå upp.

– När Per (Kenttä, sportchef) hörde av sig tyckte jag att det kändes som en bra idé för mig att komma hem och efter att vi pratat några gånger var det tydligt för mig att detta var rätt.

Malmström medger också att det lockar att spela i en klubb som slåss för att gå upp till SHL.

– Det är toppklubbarna som man vill spela i och som spelare vill man också slåss för att vinna. Det är ambitionen som vi har den här säsongen och jag tror också att vi har bra chanser att gå hela vägen.

Anton Malmström: ”Fanns andra lag i bilden”

Du har tillbringat fem år i USA, vad var det som gjorde att det kändes rätt att välja hem just nu?

– Det har väl mest varit tajmingen och sedan känner jag att jag vill visa upp mig här borta också. Sedan dök möjligheten upp här med Björklöven och jag kände att det var en bra fit för mig och därför var det ett enkelt val.

Har du haft andra alternativ innan du bestämde dig för att skriva på för Björklöven?

– Absolut fanns det lite andra lag i bilden, både i Sverige, Finland och USA. Men allt som allt, efter att ha pratat med familj, agent, gamla tränare och andra inom hockeyvärlden kände jag att det var rätt för mig och jag ångrar inte det alls.

Det blev ju klart här i slutet av sommaren, men när kom Björklöven in i bilden?

– Jag kommer inte ihåg exakta datum, men vi har snackats vid några gånger under sommaren. Sedan har det växt fram ett beslut och jag känner mig taggad på att det blev så här och att jag ska spela med Björklöven.

Anton Malmström spelade fyra SHL-matcher med Djurgården säsongen 2019/20. Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

Tiden i USA: ”Har blivit en mer välrundad hockeyspelare”

Anton Malmström har Västerhaninge IF som moderklubben men tog klivet till Djurgården som junior. Han fick sedan spela fyra SHL-matcher för Djurgården under säsongen 2019/20 men bestämde sig sedan för att lämna Stockholm och i stället flytta till USA. Där blev det först spel i collegeligan NCAA med Bowling Green State University som ligger utanför Toledo i Ohio, USA. Malmström spelade där i tre säsonger och blev assisterande kapten för laget under sitt tredje och sista år på college.

2023 fick backen sedan chansen i proffshockeyn då han skrev på ett NHL-kontrakt med St. Louis Blues. Under sin första säsong gjorde han 1+3 på 21 matcher för St. Louis farmarlag Springfield Thunderbirds i AHL och fick även göra fem matcher i ECHL med Orlando Solar Bears. Förra säsongen kom Malmström dock bara att göra tio matcher i AHL och fick i stället spela en majoritet av säsongen i ECHL-laget Florida Everblades. Där gjorde han sju mål och 20 poäng på 46 matcher.

Vad tar du med dig från åren i USA, vad har du utvecklat mest?

– Det är väl att man har gnuggat på och hela tiden kämpat för att bli bättre. Sedan har man ju mognat mycket, både som spelare och person, då jag bara var 20 år när jag åkte över. Man har gnuggat på mycket detaljer och jag känner att jag har blivit en mer välrundad hockeyspelare och har adderat både mer skills och hockey-IQ till mitt spel.

– Så generellt har jag väl blivit en bättre spelare och mognat.

Tycker du att det har varit positivt för dig att ha spelat i USA, där den är en annan hockey, och fått lära dig mer och utvecklas på så sätt i stället för att bara spela hemma i Sverige?

– Jo, men det tror jag absolut. Det är ju bara att jämföra tempot om man kollar hockeyn i USA eller Sverige och även det fysiska spelet som är annorlunda där borta. Jag har fått det i ryggraden nu att spela snabbare och även hålla huvudet uppe för att vara redo för smällar.

– Det är sådana saker som man tar med sig och för in i sitt eget spel som jag tror att jag kommer att ha nytta av. Jag tror att det bara är bra att ta kunna ta olika delar av olika spelsätt och kombinera det till en bättre helhet.

Anton Malmström återförenas med tidigare lagkamraten

I och med flytten till Björklöven återförenas Anton Malmström också med en tidigare lagkamrat från USA-tiden. Han spelade nämligen tillsammans med Tim Theocharidis i Bowling Green State University under sin första säsong i Nordamerika.

– Det är jävligt kul. Det är lite roligt för jag hörde faktiskt av mig till honom när han kom hit till Sverige och flyttade till Kalmar. Sedan är det ett sjukt sammanträffande att vi båda hamnade här uppe nu. Men det är riktigt roligt och skönt att ha ett bekant ansikte i laget, säger Malmström med ett skratt.

Anton Malmström och Tim Theocharidis spelade tillsammans i NCAA säsongen 2020/21. Foto: Emilee Chinn/AP Photo/Alamy & Johan Löf/Bildbyrån

”Förhoppningsvis kan vi gå upp till SHL”

Som junior var Anton Malmström med och vann J18-guld i Djurgården och han tog även ett JSM-brons innan flyttlasset gick till USA. Men förutom fyra SHL-matcher i Djurgården har backen aldrig tidigare spelat seniorhockey i Sverige.

Vad har du för förväntningar när du nu har kommit hem och ska spela seniorhockey i Sverige för första gången?

– Nu har jag ändå varit proffs borta i USA i två år så jag känner ändå att jag har kommit in i det spelet. Sedan förväntningarna… Ja, det är väl att komma in och spela min hockey och hjälpa Björklöven att vinna hockeymatcher.

Är det framför allt i det defensiva spelet som du har dina styrkor och vill bidra?

– Absolut, jag ser mig själv som en stor och stark defensiv back, men samtidigt med ett bra rörelsemönster. Jag tycker att jag ändå har ett skillset som gör att jag kan bidra framåt också, men det är klart att det blir defensiven i första hand.

Malmström har skrivit ett kontrakt med Björklöven inför den kommande säsongen och ser fram emot säsongsstarten. Han hymlar sedan inte med att ett mål som han har med flytten tillbaka till Sverige är att få kliva upp och spela SHL-hockey, men understryker att han vill göra det med Björklöven.

– Självklart, ambitionen är alltid att spela på så hög nivå som möjligt. Det är klubbens ambition också och förhoppningsvis kan vi gå upp till SHL tillsammans. Men jag är här nu och laddar inför säsongen, sedan får vi får ta allt sådant längre fram i framtiden, avslutar Anton Malmström.

