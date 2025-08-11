Anton Malmström har tillbringat de senaste fem åren i Nordamerika. Nu är han klar för Björklöven.

– Anton är en mobil, stor och stark defensiv back, säger sportchef Per Kenttä.

Anton Malmström i St. Louis tröja. Foto: Alamy.

Med ungefär en månad kvar till säsongsstarten smäller Björklöven till med ett nyförvärv. Backen Anton Malmström ansluter, meddelar klubben på sina sociala medier.

Malmström har fyra SHL-matcher med Djurgården på meritlistan men har de fem senaste åren spelat i Nordamerika. Först under tre år på college, och sedan blev det spel i AHL och ECHL under två säsonger. På meritlistan finns 38 AHL-matcher, tio av dem kom förra säsongen för Springfield Thunderbirds. Det blev också 15 poäng på 31 matcher i ECHL för den storväxte backen.

– Anton är en mobil, stor och stark defensiv back med härlig karaktär både på och utanför isen. Han har tagit en annorlunda väg via college och samlat på sig värdefull erfarenhet som vi hoppas ska bli till stor nytta för oss, säger sportchef Per Kenttä till klubbens sajt.



Kontraktet är skrivet på en säsong.