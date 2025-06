Drömbesked för Leksand: ”Förväntar mig att han är med oss”

Anton Johansson kommer av allt att döma att spela i Leksand nästa säsong. Det berättar Johan Hedberg i en intervju med Hockeysverige.se.

– Vi kommer inte gå in med nio backar i det här läget utan vi jobbar med lite olika saker för att få numerären på rätt sätt, säger den nya huvudtränaren.

Johan Hedberg och Anton Johansson i Leksand. Foto: Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist (montage).

Det har varit ganska tyst kring Leksand och tunga namn in. Givetvis påverkar klubbens ekonomiska smäll förutsättningarna att plocka in de dyraste namnen, men nu böjar truppen sätta sig. Hockeysverige.se tog ett samtal med nya tränaren, Johan Hedberg, om statusen på hur truppbygget fortlöper.



Tre målvakter just nu, Marcus Gidlöf, Jakob Hellsten och Robin Christoffersson, hur går tankarna där?

– Vi vill känna oss trygga med målvaktsnumerären där eftersom vi har en ganska ung målvaktssida. Därför har vi valt att gå som vi gör nu.

– Sedan kommer vi inte att bära tre målvakter under säsongens gång, men just nu känns det tryggt med att knutit upp Robin, vilket ger oss mer trygghet på målvaktssidan.



Som coach i Färjestad ställdes du mot Marcus Gidlöf förra säsongen, hur ser du på hans prestation och intåg i SHL?

– Det var jätteimponerande givetvis. Han gjorde sin första match mot Färjestad borta. Då var vi i Färjestad ändå nästan som bäst.

– Det var väldigt imponerande hur han tog sig an den utmaningen. Han var en stor del i att Leksand undvek att hamna i riktigt trubbel. Jag tycker att det var kul att se en ung kille axla det stora ansvaret på ett lugnt och sansat sätt.

Anton Johansson ser ut att stanna i Leksand

Om vi ser till backsidan, hur är statusen på Anton Johansson?

– Jag förväntar mig att han är med oss.



Han kommer inte spela i Detroits organisation kommande säsong?

– Nej, vår förhoppning är att han kommer spela i Leksands IF.

Anton Johansson blir av allt att döma kvar i Leksand en säsong till.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Då har ni nio backar under kontrakt, hur har ni tänkt där med just numerären?

– Det kommer nog hända något där också. Vi kommer inte gå in med nio backar i det här läget utan vi jobbar med lite olika saker för att få numerären på rätt sätt.

– Tankarna är att vi ska gå in med åtta backar när säsongen är i gång.

Få forwards under kontrakt: ”En center ska in”

Det ser lite tunt ut offensivt just nu. ”Bara” elva forwards, hur ser du kring just den delen?

– Vi har ett par hål till att fylla. Vi känner oss ändå trygga med den spets vi har. Jag tycker att det finns mer att få ut från många av våra spelare produktionsmässigt sett.

– Bästa nyförvärven vi kan få är att få dom killarna prestera på ännu en högre nivå, vilket vi vet att dom klarar av, så det känns bra.

– Sedan saknar vi ett par kroppar in. Det jobbar vi på och hoppas ha något klart under närmsta framtiden. Det handlar om att hitta rätt personer till rätt prislapp givetvis utifrån den situationen vi är i, men det känns bra.

– Jag tycker att ”Tjomme” (Thomas Johansson) och (Petter) Carnbro gör ett jättebra jobb att identifiera spelare vi är intresserade av. Vi jobbar som team, dom två, ”Pajen” (Niklas Persson), ”Siiken” (Christer Siik), David Printz, jag och allihop för att hitta rätt karaktärer och spelare.

Justin Kloos. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Vilka positioner pratar vi om då det gäller att hitta kroppar in?

– En center ska in och en ytterforward. Samtidigt har vi ganska många killar som kan gå center, men det är alltid bra att ha ett centerdjup.

– Jag upplever också att det alltid är lättare att gå från center till vinge än tvärtom. Gärna att vi har spelare som kan gå både och.



En spelare du känner väl från senaste säsongen i Färjestad och som kommande säsong kommer spela för Leksand är Michael Lindqvist, vad förväntar ni er att han ska prestera?

– Att ”Linkan” ska vara en drivande och offensiv spelare för oss. Samtidigt imponerade han på mig förra säsongen med sitt 60 meters spel. Jag tycker att han var väldigt ansvarstagande över hela banan.

– Trygg i defensiva situationer, men också att han ska vara det han är tänkt att vara, en spetsig offensiv spelare.

Så kommer ledarstaben att jobba

Är dörren helt stängd för Justin Kloos?

– Nej, man ska aldrig stänga någon dörr för en så duktig spelare så från vår sida är den inte det.



Ni har valt att inte förlänga med Patrik Zackrisson, hur gick tankarna kring det beslutet?

– Vi gillar ”Zacke” och jag hade gärna sett att han var med oss, men vi lyckades inte komma överens.

– Han har varit en stor del av Leksands IF under flera år och en stor del i att klubben etablerat sig i SHL igen. Klart att ”Zacke” blir svår att ersätta. Han var ändå kapten och väldigt viktig både på och av isen. Det är bara att önska honom lycka till i det han tar sig an framöver.

Marcus Gidlöf blir en nyckelspelare för Leksand nästa säsong. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Du, Niklas Persson, David Printz och Alexander Millner, hur kommer rollfördelningen se ut mellan er under matcherna kommande säsong?

– Printz kommer ta backarna och ”PK”. Jag kommer coacha forwards under matcherna.

– ”Pajen” kommer ha ett övergripande ansvar. Hålla koll på tendenser och sådant i spelet. Även ”PP”.

– Millner har målvakterna och kommer vara allt möjligt behjälplig med det han ser. Speciellt försvarsspel och ”PK” tillsammans med Printz, avslutar Johan Hedberg.