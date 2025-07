Efter 18 år i NHL är Nicklas Bäckström hemma i Sverige igen och ska spela för Brynäs.

Nyheten kom då som en överraskning för Nicklas pappa, Anders Bäckström.

− Det hade jag inte trott utan det är som en bonus att det blev så här, säger Anders till hockeysverige.se.

Anders Bäckström är väldigt glad över att få se sonen Nicklas spela för Brynäs igen.

FOTO: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån (Montage)

Det har knappast undgått någon med det minsta hockeyintresse att Nicklas Bäckström är tillbaka i svensk hockey och Brynäs. Det efter att ha spelat 17 säsonger och drygt 1 100 matcher i NHL. Dessutom för samma lag, Washington Capitals. En som såklart är glad över att ha sin son hemma är pappa Anders Bäckström som själv spelade för Brynäs från 1978, då han kom från Ånge, till 1988. Dessutom gjorde han flera säsonger som sportchef i klubben.

— När jag fick höra att Nicklas skulle spela för Brynäs tyckte jag såklart att det skulle bli jätteroligt, berättar Anders Bäckström för hockeysverige.se och fortsätter:

— Fantastiskt att han vill komma hem och spela i Brynäs. Det hade jag inte trott utan det är som en bonus att det blev så här.

Hur tidigt fick du reda på att han skulle spela kommande säsong för Brynäs?

— Jag fick reda på det några dagar före det blev officiellt. Det är något som har hållits hemligt inom familjen.

Har du kunnat vara någon form av bollplank till Nicklas kring att just återvända hem till Brynäs?

— Nej, det kan jag inte säga att jag har varit. Dom har bollat det här inom familjen. Det har nog varit delar där som behövts bollats med, det praktiska och allt sådant. Jag har inte varit involverad i dom bitarna.

Nicklas Bäckström – tillbaka i Brynäströjan igen.

FOTO: Tobias Sterner/Bildbyrån

Nicklas Bäckström är hemma igen: ”Blir en stor hajp kring honom i SHL”

Vilka förväntningar är realistiska att ha på honom?

— Vissa har stora förväntningar på honom medan andra har mindre. Klart att gemene man kommer ha stora förväntningar på honom, men det är lika med Nicklas själv, att han vill komma hem och vara med att bidra till framgångar med Brynäs. Jag tror säkert att det blir en stor hajp kring honom i SHL.

Nicklas Bäckström har inte spelat någon match sedan oktober 2023 så kanske att vi ändå måste skynda långsamt, eller?

— Ja, det är klart och han har inte blivit yngre under dom här två åren. Han har inte kört så mycket is utan det har varit mest senaste tiden.

— Klart att han hållit i gång fysiskt hela tiden, men jag tror att han kan behöva lite tid och komma in i allt.

Det har varit en enorm uppståndelse sedan det blev klart att han återvänder till Brynäs, hur tror du han har hanterat den biten?

— Jag tror inte att det är någon fara. Han har varit med om sådana här stora grejer flera gånger. Dels när han slog igenom i Brynäs, dels blev debaclet i OS stort i media.

— Dessutom allt det här som hänt i USA med Stanley Cup och allt, så jag tror att han är rätt så van.

Anders Bäckström om favoritminnet i NHL: ”Kändes overkligt”

Hur ser du på den NHL-karriär han haft?

— Fantastisk. Helt otrolig. Han har varit där och spelat under 16 år, passerat drömgränser med över 1 000 matcher och 1 000 poäng. Verkligen jätteroligt.

Vad ser du som höjdpunkten på hans NHL-resa?

— Det är väl Stanley Cup. Helt klart. Jag var där och för mig var det också jättestort. När det hände kändes det overkligt. Dessutom då han hade pokalen hemma i Sverige och visade upp för alla… Det är helt fantastiskt att fått vara med om som pappa.

Bäckström Jr. är en av våra största svenska NHL-spelare genom tiderna.

FOTO: Andrew Harnik/AP Photo/Alamy

Gulddrömmen i Brynäs: ”Skulle betyda jättemycket”

Vad tror du det skulle betyda för Nicklas att lyfta SM-bucklan tillsammans med kompisarna i Brynäs?

— Jag tror att det skulle betyda jättemycket. Det är också en av drivstenarna han kommer hem för att försöka få till.

Nu ska Nicklas med familj bo i Stockholm, men som pappa hur ska det bli att få barn, svärdotter och barnbarnen närmare dig?

— Det är jätteroligt och blir såklart skillnad att ha dom en och en halv timme bort kontra flera hundra mil och en tidsskillnad på sex timmar. Klart att det blir en jätteskillnad.

Blir det för farfar Anders att hänga en del i Stockholm framöver?

— Ja, vi kommer försöka hänga i Stockholm så mycket vi kan och naturligtvis hjälpa till om det behövs med logistiken för barnen och allt sådant, så jag skulle tro att det kommer bli en hel del, avslutar Anders Bäckström.

