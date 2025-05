Trots nedpetningen mot Tjeckien stod Alexander Wennberg för sin bästa (?) match i VM.

Efter 5–2-segern i kvartsfinalen berättar nu 30-åringen om att gå från att vara Tre Kronors förstacenter till en fjärdekedja.

– Det är bara ett steg på vägen här. Vi har ett stort mål, säger han till hockeysverige.se.

När Tre Kronor inledde detta hemma-VM var det Alexander Wennberg som tog centerplatsen i toppkedjan, mellan Mika Zibanejad och Filip Forsberg. Vinst på vinst följde, men i takt med att stjärnor som William Karlsson och William Nylander anlände skickades Boo-killen ner i hierarkin.



Nu är 30-åringen i semifinal med Sverige, efter sin kanske bästa insats i turneringen – i en fjärdekedja.



– Ja, jag tycker att det är många bra saker. För min del går jag ut och försöker göra mitt jobb. Något jag är bra på är att täcka puck och göra det eländigt för motståndare, så idag tycker jag att jag genomförde det bra, säger Wennberg till hockeysverige.se efter 5–2-segern mot Tjeckien och fortsätter om hur han vid ett tillfällen höll i pucken i offensiv zon medan tiden för en svensk utvisning tickade på.

– Jag har varit på powerplay själv, och det är det sista man vill göra, att stå och gräva efter den. Jag gör det som krävs.



Forwarden har tidigare i karriären varit uppe runt 60 poäng under en NHL-säsong, men mot Tjeckien var det alltså det hårda jobbet som hamnade i fokus, tillsammans med Isac Lundeström och Emil Heineman.



– Jag lägger ingen energi på det (att gå från förstacenter till fjärdekedja). Det är fantastiska spelare som kommer in här, konkurrensen är supertuff här. Det är ingen idé för mig att hänga läpp. Nu har jag en ny roll och får göra andra saker, men du får bidra på ditt sätt. Det är bara att se på de som kommer in här, de gör ett otroligt jobb. För min del handlar det bara om att se chansen jag får att vara med här och vara nöjd med det, säger Wennberg.



Spelar du på något annat sätt i den här rollen?

– Lite blir det väl, men egentligen inte, i slutändan. Jag tror mitt spel, särskilt på den här isen, är att jag alltid ska spela bra framåt och försvarsmässigt. Vilken linje det är så är mitt fokus alltid på det. Sen är det klart att du kanske skapar lite mer offensivt i de offensiva linjerna, men idag… så fort jag har läge så försöker jag göra någonting. Jag försöker bara spela mitt spel.

Sänkte Tjeckiens stora stjärna: ”En grym spelare”

Oavsett hur det såg ut i detaljerna var det där spelet, Wennberg och hans kedja visade upp, mycket effektivt mot Tjeckien. Storstjärnan David Pastrnak klev av med endast en assist, via fem mot tre, och fick dessutom en hel del smällar från svenskarna.



– Bra genomförd match. Jag tycker att vi spelar bra, gör många bra saker och sköter det, men det är bara ett steg på vägen här. Vi har ett stort mål, säger Wennberg till hockeysverige.se och fortsätter om sin kedja.

– Jag tycker att vi gör det bra. Vi ska ner och gnugga, försöka ha långa anfall, skapa lite och framförallt hålla tätt bakåt. Jag tycker vi fick hitta bra kemi på en gång och löser det Jag tycker absolut att det är en stabil insats från oss.



Den tyngsta smällen för dagen kom från Wennbergs kedjekamrat, Emil Heineman, och gav laget värdefull energi.



– En grym spelare på det sättet. Han går in och gör det tufft för dem och allt sånt. Det är en stor tackling på Pastrnak. Det sätter sig. Vår kedja ska komma ut och göra det, och deras stjärnor är de som är farliga. Jag tycker att de gör det bra, men vi håller dem till få chanser ändå, säger Wennberg.



Hur mycket energi fick ni av den där smällen?

– Vi alla är ute och kämpar för varandra. Någon går upp och tar den där, likadant som man ger eller tar genom att blocka skott. Du ser stämningen på laget här och i båset… Det gör verkligen något med kemin här i laget. Det är något som vi bygger vidare på.

Får möta USA efter skrällen: ”Håller mig svenskt lagom”

Härnäst väntar nu USA i semifinal. Detta då danskarna chockade Kanada och vann med 2–1 i sin kvartsfinal.



– Jag såg att danska gjorde det. Det hade man inte trott kanske. Nu blir det USA där. Det är en stor utmaning. Nu är det bara att ladda om och fokusera på det, säger Wennberg.



Är du inte chockad?

– Jo, absolut, men för vår del är det en match i taget. Jag har lärt mig att inte bli för hög eller för låg så nu håller jag mig lite svenskt lagom.