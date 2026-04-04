AHL-svenskens plan: ”Hålla dörrar öppna till SHL”

Redan inför tiden i AHL hade Gabriel Seger kontakt med svenska klubbar. Nu står svensken inför ett nytt val när kontraktet går ut och SHL-dörren hålls öppen.

– Ja, jag har kontakt med vissa hemma i Sverige lite då och då, bekräftar 26-åringen för hockeysverige.se.

Gabriel Seger håller dörren öppen för SHL-spel.

Det var så det lät när Gabriel Seger, sommaren 2024, berättade om tankarna kring framtiden. Sex år hade då spenderats i USA, varav fem på college, och genombrottet var av sådan dignitet att Detroit Red Wings AHL-lag valde att skriva ett ettårskontrakt.

Sedan dess har den tidigare Brynäs– och Växjö-junioren vuxit ut till en stabil tvåvägsspelare i ligan. Men ännu är det inte klart vad som händer när senaste överenskommelsen går ut efter 2025/26.

– Jag tycker ändå att jag tagit steg från förra året. Jag har fått spela boxplay varje match, ändå fått några chanser i PP och varit i en tredje kedja, börjar Gabriel Seger berätta när hockeysverige.se når honom inför grundseriens slutspurt i AHL.

– Första året var jag ganska fast i fjärde, så jag har fått mer möjligheter nu. Poängproduktionen är lik förra året, men jag tycker att jag skapat mer. Nu har vi fått lite förstärkningar, så det blir kanske mer spel i tredje, fjärde i slutet av året, men jag har en bra roll i laget. Det är kul.

”Målet är fortfarande att få en chans i NHL”

Ja, produktionen är vad den är, nästan exakt samma som fösta året i AHL. Men i det som är ett topplag i AHL har Seger varit nyttig, och tagit en sådan roll som gör det möjligt för andra att skina.

– Jag är nöjd med mitt spel. Inte supernöjd, inte missnöjd. Förra året hade jag diskussioner om att jag förväntade mig lite mer chanser, inte i första kedjan, men några fler minuter bara. Det har jag ändå fått i år, så med tanke på det hade jag velat producera lite mer, berättar han.

– Jag har väl inte haft studsarna på min sida, men jag har några matcher kvar, och ett slutspel, där man kan ändra på det. Rollen är jag nöjd med. Det handlar mycket om att vinna viktiga tekningar, spela boxplay, och spela mycket mot andra lags toppskedjor.

Men hur blir det då till 2026/27 för Gabriel Seger?

– Ja, det är något jag funderar på. Men planen är fortfarande att ge det ett eller två år till här borta, och försöka få en ännu större roll, svarar han och fortsätter.

– Sen är målet fortfarande att få en chans i NHL. Man ser det på grabbarna som går upp, att det inte så jäkla stor skillnad. Det gäller bara att spela tillräckligt bra för att få chansen. Så jag tror att jag ska ge det ett par år till här borta.

En tydlig koppling: ”Sverige skulle vara jäkligt kul”

Oavsett om det blir nu eller senare vill dock Seger någon gång ta sig närmre hem.

– Europa och framförallt Sverige skulle vara jäkligt kul. Det har ju sina fördelar jämfört med AHL. Jag kommer att komma tillbaka nästa år någonstans i Nordamerika och kriga på för att ge det en chans på riktigt. Sen får man ta det från därifrån. Men det blir nog Europa någon gång, det är planen, säger han.

Den naturliga kopplingen är till Brynäs där den Uppsala-födde spelaren slog sig fram som junior. Men till viss del även Cam Abbott, som rekommenderade NCAA-vägen för Seger när de båda var i Växjö.

– Ja, jag har kontakt med vissa hemma i Sverige lite då och då, bekräftar 26-åringen.

Är det några alternativ som du har att ta ställning till just nu?

– Det är väl agenten, och mest Detroit och Grand Rapids nu (som diskuterar). Sen får man se. Det har varit lite diskussioner med europeiska lag, men där är det tydligt att jag inte ska dit nästa år. Sen får man se vad som händer under vårkanten med andra lag här borta framförallt, och samtidigt hålla dörrar öppna till SHL och andra europeiska ligor.

Ärliga svaret: ”Om jag ska spela i NHL…”

När Gabriel Seger lämnade Sverige, 2018, klev han först in i juniorligan NAHL, men därefter inleddes collegeresan. En resa som avslutades med 44 poäng, flest av alla svenskar i NCAA, samt en nominering till ärofyllda Hobey Baker Award. Priset till årets bästa college-spelare som delats ut till spelare som Adam Fantilli, Jack Eichel, Johnny Gaudreau, med flera.

En del av den resan har varit skridskoåkningen, vilket Seger tidigare lyft som ett förbättringsområde.

– Min skridskoåkning är absolut bättre. Jag har bättre fart generellt, när man kikar på hur jag spelar. Det tror jag har lite att göra med maxfarten och kondition. Sen är det lite skillnad nu när jag lirar 13, 14 minuter per match, jämfört med college där jag lirade 21. Man är lite piggare.

– Förra året handlade det lite om att komma in i det. Det gick lite fortare osv. Det var rätt skönt i år att inte behöva vänja sig, utan att veta vad man gav sig in på, med system, spelare, farten. Beslutsfattningen skulle jag säga är lite bättre också, och självförtroendet, eftersom jag vet att jag gjort det förut.

Nästa mål är nu att höja produktionen dit igen, som en tvåvägsspelare, för att förhoppningsvis få debutera i NHL.

– Om jag ska vara ärlig… om jag ska spela i NHL så är det eventuellt tredje, men troligtvis fjärde. Men för att få den chansen måste man producera lite i AHL först, och visa att man kan vara en bra tvåvägsforward – samtidigt som man tar ansvar defensivt, tacklas lite, är bra på forecheck och allt sånt där. Sen blir det väl någon liknande roll i NHL om man tar sig dit. Jag tror inte jag kan vara en top sex-forward, om man ska vara ärlig. Det är få ungtupparna som är här ta hand om, säger Seger med sina 6.5 svenska lagkamrater i AHL-laget.

