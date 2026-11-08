USA vinner U17-VM – slår Tjeckien i finalen

Foto: Steven Ellis / DailyFaceoff.com

USA har återigen tagit hem guldet i World U-17 Hockey Challenge. Amerikanerna besegrade Tjeckien med 3–0 i Oakville och kunde därmed kliva högst upp på prispallen.

Med sju guldmedaljer är USA nu ensam tvåa i turneringens medaljliga genom tiderna. Endast Canada Ontario, ett numera nedlagt lag, har fler med sina åtta guld. USA är samtidigt den nation som tagit flest medaljer totalt i turneringen, med 19 stycken. För Tjeckien var det den andra silvermedaljen genom tiderna.

USA:s seger innebar också att Kanadas treåriga gulds­vit, som inleddes 2023, fick ett slut. För amerikanerna var det den tredje guldmedaljen under de senaste tio åren.

Carter Morris gjorde matchens första och enda mål i den första perioden, framspelad av Dean Stevens och Joey Cullen. Morris utökade sedan ledningen till 2–0 efter 12.15 av den tredje perioden. Målet kom i powerplay sedan Cullen hittat honom i ett bra skottläge.

Sverige slutar femma i turneringen

Med 12,8 sekunder kvar fastställde Cameron Evans slutresultatet till 3–0 genom att sätta pucken i tom bur. Mason Martin stod för en stark insats mellan stolparna och räddade samtliga 29 skott från Tjeckien.

Matyas Novotny stod för ytterligare en stark insats i det tjeckiska målet och svarade för flera kvalificerade räddningar under den tredje perioden. I slutändan blev dock USA:s samspel en avgörande faktor. Amerikanerna spelar tillsammans året runt inom ramen för USA Hockey National Team Development Program.

Tidigare under dagen besegrade Kanada Röd Kanada Vit med 8–4 i bronsmatchen. Sverige avslutade turneringen med en övertygande 8–5-seger mot Finland i matchen om femteplatsen.

Maddox Schultz blev turneringens främsta poängplockare med sex mål och totalt 16 poäng på fem matcher. Det är den fjärde bästa noteringen någonsin under en enskild turnering. Rekordet innehas av James Hagens, som stod för åtta mål och 21 poäng på sju matcher för USA 2022.

Poängliga World U-17 Hockey Challenge 2026/27