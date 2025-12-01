Underåriga talangerna uttagna – till VM-genrepet
Senaste samlingen slutade i en turneringsseger. Nu laddar U18-landslaget om inför ett JVM-genrep på hemmaplan i Tranås.
– Jag tycker att vi tog steg framåt i vårt arbete med att förbereda oss, säger förbundskapten Andreas Karlsson om senaste samlingen.
När Andreas Karlsson valde ut sin trupp till den senaste samlingen var Moa Stridh och Tilia Lindgren, båda födda 2010, med som två av fem debutanter. Nu är de, tillsammans med Elsa Blårand, även hon född 2010, plötsligt uttagna till U18-landslagets sista turnering inför JVM.
Från den senaste samlingen, som slutade i en turneringsseger i Tjeckien, kliver Thea Holmberg in på målvaktssidan, medan Vera Svedung och Greta Johansson tillkommer bland utespelarna.
– Känslan jag har just nu är spänd förväntan. Vi kommer från den senaste samlingen där vi vann vår turnering, och där jag tycker att vi tog steg framåt i vårt arbete med att förbereda oss inför VM. Nu får vi möjlighet igen att möta de bästa länderna i Europa, och ytterligare skruva på vårt spel och våra beteenden. Förhoppningsvis är det många som har möjligheten att se oss på plats när vi spelar på hemmaplan, säger förbundskapten Karlsson i ett pressmeddelande.
Även Svea Nordqvist behåller sin plats efter att hon hoppat in som debutant vid senaste samlingen.
Truppen
Målvakter
30 Thea Holmberg, MoDo Hockey
35 Maja Engelin, Frölunda HC
Backar
2 Elsa Blårand, Linköping
3 Selma Karlsson, Brynäs IF
4 Malva Lindgren, HV71
5 Emma Johnson, Linköping HC
6 Vera Svedung, Frölunda HC
8 Svea Nordqvist, Brynäs IF
26 Nova Stålnacke, Skellefteå AIK
Forwards
11 Miranda Lindström, MoDo Hockey
12 Tilde Grillfors, Brynäs IF
14 Moa Stridh, Frölunda HC
15 Edith Örnkloo Larsson, Luleå HF
17 Tilia Lindgren, IF Björklöven
18 Matilda Österman, Brynäs IF
19 Ida Melin, Brynäs IF
20 Inez Nygren, Luleå HF
21 Greta Johansson, MoDo Hockey
22 Maja Stäring, Frölunda HC
24 Ebba Hesselvall, Brynäs IF
25 Nellie Norén, Färjestad BK
27 Maja Åkerlund, MoDo Hockey
Spelschema
Fredag 12 december
19.00 Sverige-Tjeckien
Lördag 13 december
17.00 Sverige-Finland
Söndag 14 december
15.30 Sverige-Tyskland
