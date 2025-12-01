Underåriga talangerna uttagna – till VM-genrepet

Senaste samlingen slutade i en turneringsseger. Nu laddar U18-landslaget om inför ett JVM-genrep på hemmaplan i Tranås.

– Jag tycker att vi tog steg framåt i vårt arbete med att förbereda oss, säger förbundskapten Andreas Karlsson om senaste samlingen.

Moa Stridh och Elsa Blårand, samt förbundskapten Andreas Karlsson. Foto: Bildbyrån (montage).

När Andreas Karlsson valde ut sin trupp till den senaste samlingen var Moa Stridh och Tilia Lindgren, båda födda 2010, med som två av fem debutanter. Nu är de, tillsammans med Elsa Blårand, även hon född 2010, plötsligt uttagna till U18-landslagets sista turnering inför JVM.

Från den senaste samlingen, som slutade i en turneringsseger i Tjeckien, kliver Thea Holmberg in på målvaktssidan, medan Vera Svedung och Greta Johansson tillkommer bland utespelarna.

– Känslan jag har just nu är spänd förväntan. Vi kommer från den senaste samlingen där vi vann vår turnering, och där jag tycker att vi tog steg framåt i vårt arbete med att förbereda oss inför VM. Nu får vi möjlighet igen att möta de bästa länderna i Europa, och ytterligare skruva på vårt spel och våra beteenden. Förhoppningsvis är det många som har möjligheten att se oss på plats när vi spelar på hemmaplan, säger förbundskapten Karlsson i ett pressmeddelande.

Även Svea Nordqvist behåller sin plats efter att hon hoppat in som debutant vid senaste samlingen.

Truppen

Målvakter

30 Thea Holmberg, MoDo Hockey

35 Maja Engelin, Frölunda HC

Backar

2 Elsa Blårand, Linköping

3 Selma Karlsson, Brynäs IF

4 Malva Lindgren, HV71

5 Emma Johnson, Linköping HC

6 Vera Svedung, Frölunda HC

8 Svea Nordqvist, Brynäs IF

26 Nova Stålnacke, Skellefteå AIK

Forwards

11 Miranda Lindström, MoDo Hockey

12 Tilde Grillfors, Brynäs IF

14 Moa Stridh, Frölunda HC

15 Edith Örnkloo Larsson, Luleå HF

17 Tilia Lindgren, IF Björklöven

18 Matilda Österman, Brynäs IF

19 Ida Melin, Brynäs IF

20 Inez Nygren, Luleå HF

21 Greta Johansson, MoDo Hockey

22 Maja Stäring, Frölunda HC

24 Ebba Hesselvall, Brynäs IF

25 Nellie Norén, Färjestad BK

27 Maja Åkerlund, MoDo Hockey

Spelschema

Fredag 12 december

19.00 Sverige-Tjeckien

Lördag 13 december

17.00 Sverige-Finland

Söndag 14 december

15.30 Sverige-Tyskland