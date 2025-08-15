TV: Skjuter Sverige till final – efter helt galen match

Småkronorna tappade 2-1 till 2-5 – men vann ändå. Nu är man i final i Hlinka Gretzky Cup efter en galen semifinal som avgjordes av Marcus Nordmark. Poängkungen fullbordade ett hattrick när han satte 6-5-avgörandet i förlängningen.

Marcus Nordmark sköt Sverige till final. Foto: Jacob Smeds.

TRENCIN (HOCKEYSVERIGE.SE)

Småkronorna bjöd publiken i Trenčín på en otrolig match. Efter att ha tappat en 2–1-ledning till 2–5 i tredje perioden lyckades Sverige komma tillbaka. I förlängningen klev turneringens fixstjärna fram och avgjorde, vilket gav Sverige en 6–5-seger.

Publiken fick se en makalös match i Pavol Demitra Ice Stadium i Trencin. Sverige gick in i tredje perioden med en 2–1-ledning, men Finland svarade med fyra mål på åtta minuter och kollapsen var total.

Mörkret var kompakt, men Småkronorna skulle resa sig. Axel Elofsson, Bosse Meijer och Marcus Nordmark nätade och kvitterade till 5–5. I förlängningen klev Nordmark fram igen och fullbordade sitt hattrick när han avgjorde matchen. Det blev en vändning som förde tankarna till det klassiska VM-mötet i Hartwall Arena 2003, då Sverige gick från 1–5 till 6–5 mot just Finland.

Theodor Knights delade ut en rejäl bröstvärmare tidigt i matchen, något som satte tonen direkt. Det var fysiskt från start och Småkronorna stod upp väl. Sverige har tidigare haft svårt att hitta balansen mellan att vara disciplinerade och samtidigt spela tillräckligt fysiskt, men den här gången lyckades man hitta rätt nivå inledningsvis.

Sverige tog ledningen

Tack vare det fysiska spelet fick Småkronorna chansen i ett tidigt powerplay. Kort därefter kom ledningsmålet, när Ola Palme skickade iväg ett lågt skott från blålinjen som styrdes in av Marcus Nordmark. Målet var Nordmarks femte i turneringen och med sina tio poäng så långt drygade han ut ledningen i poängligan.

Med drygt två minuter kvar av första perioden åkte Hjalmar Cilthe ut för fasthållning. Finland skapade flera heta chanser i det efterföljande powerplayet, men Småkronorna lyckades behålla sin 1–0-ledning till pausvilan. Boxplayspelet fortsätter att imponera, och lika imponerande var Milo Tjärnlund i det svenska målet med flera kvalificerade räddningar. I slutsekunderna visade även Nils Bartholdsson prov på uppoffrande spel när han blockerade ett hårt finskt skott.

Trots en pigg svensk start på den andra perioden kunde Finland kvittera tidigt. Sverige svarade dock snabbt och återtog ledningen bara två minuter senare. Axel Elofsson stod för en stark räd djupt in i den finska zonen och satte 2–1 med ett skott direkt i vändningen.

Galen finsk vändning

Efter bara 1.03 i tredje perioden kvitterade Finland till 2–2. Två minuter senare gav storstjärnan Oscar Hemming Finland ledningen med 3–2, och därmed var dammluckorna öppna. Inom kort kom även målen som betydde 4–2 och 5–2 till Finlands fördel.

Trots Finlands starka start på tredje perioden var matchen långt ifrån avgjord. Axel Elofsson satte 5–3 i powerplay efter att Finland dragit på sig en femminutersutvisning. I slutet av samma numerära överläge reducerade Bosse Meijer till 5–4 och gav Sverige nytt hopp. Kvitteringen till 5–5 kom sedan genom turneringens storstjärna Marcus Nordmark, och publiken i Pavol Demitra Ice Stadium fick uppleva en tredjeperiod av absolut toppklass.

Avgjorde – blev hattrickhjälte

I förlängningen klev Nordmark fram på nytt och avgjorde till 6–5. Det var hans sjunde (!) mål på bara fyra matcher i turneringen. Den otroliga vändningen var därmed ett faktum. Nu väntar final under lördagseftermiddagen mot USA som besegrade Kanada efter straffar.

Svenska målskyttar: Marcus Nordmark (x3), Axel Elofsson (x2) och Bosse Meijer