Här är svenska truppen till prestigefyllda turneringen

Sveriges U17-landslag åker till Kanada.

Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Vid månadsskiftet oktober/november är det dags för World Under 17 Hockey Challenge i kanadensiska Oakville, Ontario. Turneringen betraktas av många som ett inofficiellt U17-VM, där de flesta nationer ställer upp med sina främsta spelare i årskullen.

Nu har det svenska U17-landslaget som ska spela i turneringen tagits ut. I truppen finns storlöften som Brynäsduon Joakim Dahl och Leon Roos , som båda gjort 31 poäng på elva matcher i U18 Nationell den här säsongen, samt en debutant i form av Färjestads Noel Carlsson , som är lillebror till svenske NHL-stjärnan Leo Carlsson . Även Djurgårdens back Sven Zetterberg är debutant i landslagssammanhang.

"En spännande grupp"

I laget finns en spelare som inte är hemmahörande i Sverige i form av Wilson Boumedienne . Han spelar till vardags i USHL-klubben Fargo Force i den amerikanska juniorligan.

– En spännande grupp, med ett flertal spelare som var med oss vid den senaste samlingen i Gällivare eller dessförinnan på vårt läger i Katrineholm. Jag tycker att det finns många intressanta ingredienser i det här laget, nu blir det upp till oss att få spelarna att anpassa sig till den mindre isytan och göra sig redo för en annan typ av spel mot vad de är vana vid hemifrån, säger assisterande förbundsksapten Pontus Lägge i ett pressmeddelande.

Sverige inleder med en träningsmatch mot Finland på fredag den 30 oktober, följt av gruppspelsmatcher mot Tjeckien och Kanada vit. Därefter väntar en eventuell kvartsfinal och eventuell semifinal samt medaljmatch.

Sveriges lag till World Under 17 Hockey Challenge

Målvakter

1. Otto Berggren, Frölunda

30. Manne Holmkvist, Skellefteå

Backar

2. Sigge Isaksson, Växjö

3. Anton Toivola Henriksson, HV71

4. Leon Irani, HV71

5. Noel Carlsson, Färjestad

7. Pelle Ytfeldt, Leksand

8. Sven Zetterberg, Djurgården

25. Malte Liljegren, Färjestad

Forwards

11. Joakim Dahl, Brynäs

13. Olle Sandberg, HV71

14. Oliver Hammerman, Frölunda

15. Isak Alvudd, HV71

16. Leon Roos, Brynäs

17. Ted Burström, Frölunda

18. Theodor Johansson, Växjö Lakers

19. Milo Spelkvist, Örebro

20. Lucas Toumeh, Linköping

23. Melker Wersäll, Djurgårdens

24. Wilson Boumedienne, Fargo Force (USHL)

27. Viking Simon, AIK

28. Ludvig Langermo Neuman, Djurgården

Spelschema | World Under 17 Hockey Challenge

Måndag 2 november 21:30, Tjeckien – Sverige

Onsdag 4 november 01:30, Sverige – Kanada vit