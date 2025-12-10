Leksandstalangen fortsätter att glänsa i landslaget

Han är poängbäst i U17-landslaget den här säsongen. När Sveriges Team 17 under dagen vann mot Tjeckien med 6-1 klev Loui Karlsson fram med två nya poäng.

Loui Karlsson har haft en fin säsong i Team 17-landslaget.

Foto: Magnus Andersson / Bildbyrån.

Efter en mycket fin U17 WHC-turnering i Kanada fortsätter Loui Karlsson att glänsa i U17-landslaget. Leksandstalangen hade inför dagens match gjort elva poäng på sju matcher i landslagströjan den här säsongen. Vilket är bäst av alla 09:or så här långt.

När Sveriges Team 17 återigen har samlats för en turnering i Vierumäki, Finland, stod Tjeckien för motståndet i premiären. Då klev forwarden fram igen och visade sin offensiva spets. Med två assist till Sveriges 2-0- och 3-1-mål var 16-åringen högst bidragande till segern.

Matchen slutade 5-1 efter att Sverige gasat ifrån i den sista perioden.

Tom Bjurman (Färjestad) och Milan Sundström (MoDo) var Sveriges målskyttar i den andra perioden. Efter en tjeckisk reducering satte sedan Oliver Sundberg (Djurgården) 3-1 i slutminuten av den andra perioden.

Olle Törnqvist (Örebro) och Olle Zetterstedt (Frölunda) fyllde sedan på till 4-1 och 5-1 i den tredje perioden. Sverige fick sedan även in 6-1 när Benjamin Nyström (Luleå) hittade nätet. Noterbart är även att Wiggo Forsberg (Frölunda) hade tre assist i matchen. I mål stod Markus Brodén (Malmö).

Nästa match för Sverige är på fredag mot Slovakien. Därefter återstår det sedan att se vilket lag som väntar i slutspelet.