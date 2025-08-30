Svensk förlust – nu ställs sista landskampen in

Efter segern i går blev det i dag förlust för Team 17 i Nyköping då Sverige förlorar den andra ”finnkampen” med 3-2.

Nu står det också klart att den sista landskampen mot Finland ställs in.

Milo Helte blev en av målskyttarna när Team 17 förlorade. Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån

Team 17 har just nu sin andra samling för säsongen då de spelar tre matcher mot Finland i Nyköping. Under fredagen blev det en blågul seger med 6-4 sedan Sverige vänt 2-4 till seger. Målskyttar då blev Milo Helte (Växjö), Loui Karlsson x2 (Leksand), Milan Sundström (MoDo), Noel Nord (Leksand) och Benjamin Nyström (Luleå).

Under lördagen spelades den andra ”finnkampen”, men den här gången slutade det med förlust för Sverige.

Sverige tog ledningen i den första perioden då Olle Zetterstedt (Frölunda) gjorde 1-0 efter drygt 13 minuters spel. I den andra perioden kunde dock Finland kvittera och ställningen var 1-1 inför tredje perioden. Där tog Finland ledningen men Team 17 skulle sedan studsa tillbaka igen. Milo Helte blev målskytt för andra matchen i rad då han gjorde 2-2-målet som tvingade fram förlängning i matchen.

Sista landskampen mellan Sverige och Finland ställs in

I övertidsspelet var det dock Finland som kunde sätta segermålet efter blott 20 sekunders spel för att säkra vinsten. Finland vann skotten med 33-24 och den svenska målvakten Vilmer Salén Forsberg (Södertälje) stoppade 30 av 33 skott i förlusten. Det har alltså blivit en vinst och en förlust för Thomas Paananens landslag hittills.

Under söndagen skulle Sverige och Finland ha mötts igen för en tredje landskamp i Nyköping, men Svenska Ishockeyförbundet har nu meddelat att landskampen ställs in. Förbundet skriver på sin hemsida att ett teknikfel i Stora Hallen i Nyköping har konstaterats och felet gör det omöjligt att spela vidare i arenan. Förbundet har försökt hitta en annan spelort för matchen men det har inte gått att lösa logistiskt och därför ställs matchen in.

Sverige – Finland 2–3 OT (1-0,0-1,1-1,0-1)

Sverige: Olle Zetterstedt, Milo Helte.

Finland: Aapeli Heinilä, Niklas Helppi, Joel Ikonen.

Här är den svenska Team 17-truppen

Source: Sweden U17 (all) @ Elite Prospects