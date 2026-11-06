Sverige utslaget i natt – efter överkörning

Sven Zetterberg och det svenska U17-landslaget blev utslaget ur U17 World Challenge i natt.

Foto: Steven Ellis/The Nation Network

Sverige slutade sist i sin grupp i U17 World Challenge efter att man straffbesegrat Tjeckien (3–2) samt åkt på en storförlust mot Kanada Vit (2–7) i den avslutande gruppspelsmatchen. Det resulterade i att man ställdes mot Kanada Röd i kvartsfinalen – och en ny storförlust.

U17-landslaget hade inte mycket att sätta emot i kvartsfinalen, som Kanada till slut vann med hela 6–1.

Sverige fick emellertid en drömstart på matchen, då Isak Alvudd (HV71) redan efter en minut och 43 sekunders spel kunde ge Sverige ledningen. Där tog också det roliga slut för svenskarna, som fick se sin ledning bli kvitterad av Kanada bara 24 sekunder senare genom Thomas Boisvert och innan öppningsakten var över hade värdnationen även tagit en 2–1-ledning i powerplay.

Sexnationsturnering väntar i Finland

I mittperioden gick Kanada ifrån till en 4–1-ledning och i slutakten fastställde man slutresultatet till 6–1.

Isak Alvudd (2+1) blev tillsammans med Wilson Boumedienne (0+3) poängbästa svensk i turneringen med tre poäng. Otto Berggren vaktade kassen i samtliga tre matcher för Sverige och loggade en räddningsprocent på 87,5 procent samt ett snitt på 4,56 insläppta mål per match.

För Team 17-landslaget väntar närmast en sexnationsturnering i finska Vierumäki i december, innan man samlas för en femnationsturnering på hemmaplan i februari samt en femnationsturnering i Slovakien i april.

Kanada röd – Sverige 6–1

Kanada röd: Thomas Boisvert, Kash Kwajah, Reid Nicol, Mateo Ferreira, Landon Roulston, Liam Pue.

Sverige: Isak Alvudd.

Se matchens höjdpunkter här: