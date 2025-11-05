Efter den inledande smällen mot Kanada tog Sverige revansch i U17-VM. Under gårdagskvällen besegrades Tjeckien med 3-2 – efter att Milan Sundström avgjort i förlängningen.

Loui Karlsson i Sverige är med i toppen av skytteligan i U17-VM.

Foto: Magnus Andersson / Bildbyrån.

Det blev en tuff premiär mot Kanada vit för det svenska U17-landslaget. Det blev en förlust med 9-5 efter att de kanadensiska supertalangerna Liam Pue och Maddox Schultz haft stor show. Sent i går kväll ställdes också Sverige mot Tjeckien i den avslutande gruppspelsmatchen.

Då studsade U17-landslaget också tillbaka.

Redan i den första perioden gick de upp i en 2-0-ledning efter mål av Milan Sundström och Loui Karlsson. Den sistnämnda hade också en assist på Sundströms mål, och efter hattricket senast är han nu med i toppen av både skytte- och poängligan.

Tjeckien kom däremot tillbaka från sitt underläge.

Sverige ska spela kvartsfinal i U17-VM

Tidigt i den andra perioden kvitterade de till 2-2. Något mer föll inte under ordinarie tid och istället gick matchen till en förlängning. Väl där lyckades Sverige avgöra genom Milan Sundström, som alltså gjorde sitt andra mål i matchen.

Sverige slutar nu trea i gruppen och måste därmed gå genom en kvartsfinal för att ta sig till en medaljmatch. Där väntar nu Kanada röd, samtidigt som Kanada vit och Finland möts i den andra kvarten. USA och Tjeckien är redan klara för en semifinal.

