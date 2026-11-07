Svenska styrkebeskedet inför JVM – vinner turneringen

Svea Nordqvist tog emot pokalen och Ebba Hesselvall var framträdande i Sveriges nya turneringsvinst.

Foto: Hasse Edlund & Kenta Jönsson/Bildbyrån (Montage)

I januari ska Sverige spela U18-VM på damsidan där jakten på en ny medalj inleds. Under veckan har landslaget rest ner till Bratislava, Slovakien, för att spela en sista turnering som ett genrep inför JVM om ett par månader.

Sverige var dominanta i starten av turneringen och slog värdnationen Slovakien med hela 8-1 innan det blev en 6-1-seger mot Ungern. Under lördagen avslutade U18-tjejerna också turneringen och då blev det en ny förkrossande seger.

Ny storseger för Sverige

Det blev en mållös första period mot Schweiz men därefter lossnade det för svenskorna. Edith Larsson Örnkloo (Luleå) gav Sverige ledningen innan Greta Johansson (MoDo) utökade ledningen. Schweiz reducerade men innan periodens slut klev Tilia Lindgren (Skellefteå) fram och satte 3-1 för Sverige.

I tredje perioden kunde Sverige döda matchen. Det var först Ebba Hesselvall (Brynäs) som blev målskytt för 4-1 innan Moa Stridh (Frölunda) fastställde slutresultatet med sitt 5-1-mål. Thea Holmberg (MoDo) vaktade kassen för Sverige och räddade 20 av 21 skott i segern.

Sverige vann alltså alla tre matcherna med hela 19-3 i målskillnad och spänner musklerna rejält inför JVM i Tjeckien som spelas efter årsskiftet.

Andra raka turneringsvinsten

De svenska toppspelarna levererade då på en väldigt hög nivå och det var fyra spelare som gjorde sju poäng eller fler under veckans tre landskamper.

Tilia Lindgren var bäst under veckans samling med åtta poäng (2+6). Sedan var det tre spelare som alla gjorde sju poäng. Ebba Hesselvall gjorde 4+3 medan Moa Stridh stod för 3+4 och backen Emma Johnson (Linköping) noterades för 1+6.

Detta är Sveriges andra raka turneringsseger inför JVM. I månadsskiftet september/oktober vann U18-tjejerna också alla matcher, mot Japan, Tjeckien och Finland, hemma i Tranås.

Schweiz – Sverige 1–5 (0-0,1-3,0-2)

Schweiz: Joana Leuenberger.

Sverige: Edith Larsson Örnkloo, Greta Johansson, Tilia Lindgren, Ebba Hesselvall, Moa Stridh.