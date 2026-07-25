Milton Gästrin och Caleb Malhotra är två spelare att hålla ett extra öga på i WJSS.

Foto: Bildbyrån.

Den här texten publicerades ursprungligen på dailyfaceoff.com och har översatts till svenska.

Saknar du hockeyn? Här är din räddning i sommardvalan.

World Junior Summer Showcase drar igång i Windsor, Ontario, på söndagen. USA, Kanada, Finland och Sverige ställs mot varandra under en intensiv vecka - i ett av sommarens absolut största hockeyevenemang.

Turneringen ger fansen en chans att spana in sina främsta talanger (både nya och etablerade) när de drar på sig landslagströjorna för att slåss om platserna till Junior-VM 2027, som spelas i Edmonton och Red Deer i vinter.

Finland och Sverige deltar redan i flera olika sommarturneringar för U20-landslag. Därför saknar båda lagen en del nyckelspelare – i Finlands fall handlar det nästan om ett B-lag. Kanada och USA ser å sin sida turneringen som sin sista stora chans att stämma av talangpoolen innan det riktiga mästerskapet. USA ställer till och med upp med två lag under inledningen av turneringen.

Här är en titt på 15 talanger du bör hålla ett extra öga på under sommarfesten. Det är givetvis ingen komplett lista, utan en guide för dig som vill veta vilka som är värda att bevaka lite extra.

Carson Carels, b, Kanada (Calgary Flames)

Den North Dakota-fostrade backen var en av de bästa unga försvararna i CHL förra säsongen och är enormt uppskattad av scouterna. Även Hockey Canada verkar älska honom, med tanke på att han tog en sjundebacksplats redan för ett år sedan. Carson Carels tar med sig den där hårdföra, grovarbetande mentaliteten som han och hans familj har med sig från gården rakt ut på isen. När man kombinerar hans elitklassade defensiva spelförståelse, sömlösa tvåvägsspel, fysiska tacklingsspel och skyhöga spelförståelse får man en riktig topptalang på backsidan. Han blixtrade till med flera högklassiga aktioner under JVM, och han har alla verktyg som krävs för att en dag bli en förstabacksförsvarare i NHL. Carels kompletta registrering gör honom riktigt underhållande att följa i en sådan här turnering.

Carson Carels.

Foto: Patrik Uhlir/CTK Photo/Alamy

Cole Reschny, C, Kanada (Calgary Flames)

Reschny var en av de mest imponerande förstaårseleverna förra säsongen, då han svarade för 35 poäng på 36 matcher i en ledande roll i ett av landets bästa lag. Reschnys förmåga att producera oavsett situation gör honom extremt intressant. Han är inte särskilt stor, men det väger han upp med sin explosiva skridskoåkning och sin svårfångade spelstil, vilket gör honom till en mardröm att stoppa i omställningsspelet. Han är en enastående spelfördelare – faktiskt en av de bästa utanför NHL. Reschny är smart, en riktig vinnarskalle och har alla egenskaper som krävs för att bli en topp sex-forward i NHL på sikt. Räkna med att han får en bärande roll i Kanadas JVM-lag i vinter.

Jack Ivankovic, mv, Kanada (Nashville Predators)

Det hör inte till vanligheterna att en kanadensisk målvakt får två chanser i JVM – än mindre tre. Han har fungerat som backup bakom Carter George under de senaste två åren, men stod för flera starka insatser när han fick chansen. Ivankovic har varit uttalad förstemålvakt i flera internationella sammanhang, inte minst under Hlinka Gretzky Cup 2024 i Edmonton. Ivankovic är en av få kortare målvaktstalanger som man verkligen kan tro på. Han mäter bara 180 cm, men du får svårt att hitta en målvakt med större tävlingsinstinkt. Han har ansetts vara en elittalang under lång tid och Hockey Canada håller honom extremt högt. Dessutom kliver han in under säsongen för att jaga en nationell titel och bygga vidare på en av de mest imponerande rookiesäsongerna vi sett av en målvakt i NCAA på senare år.

Brady Martin, C/fw, Kanada (Nashville Predators)

Det finns inte många spelare som jobbar och slitit lika hårt som Brady Martin gör på isen, vilket han bevisade med sitt storspel under JVM. Han inledde dessutom säsongen i NHL – vilket var något överraskande, men ytterst välförtjänt. Martins poängsiffror i OHL var kanske ingenting att resa utomlands för, men hans Greyhounds saknade spets i offensiven och själv missade han en hel del tid på grund av skador. När han var hel var han dock en av de mest fascinerande spelarna i junirohockeyn. Förvänta dig inga jättevolymer av poäng – vilket man förstås gärna vill ha från ett femteval i draften – men han påverkar matchen på så många andra sätt utan puck att det är svårt att inte gilla honom. Räkna med att Martin tar plats i en topp sex-roll när det riktiga mästerskapet drar igång i december.

Brady Martin.

Foto: Bildbyrån.

Caleb Desnoyers, C, Kanada (Utah Mammoth)

Desnoyers kommer göra allt för att knipa en plats i Utahs NHL-trupp – men först ska han säkra rollen som förstacenter i Windsor. 19-åringen har varit ett ständigt offensivt hot i QMJHL under ett par år nu, vilket får många att tro att hans nästa tävlingsmatch faktiskt blir i Utah. Han är en tung, 188 cm lång forward som verkar kunna hitta skottlinjer ur ingenting, samtidigt som han är en skicklig spelfördelare. Efter att ha noterats för sex assist på sju matcher förra vintern vore det guld värt för Kanada om de lyckas få loss Caleb Desnoyers för en sista JVM-turnering.

Caleb Malhotra, C, Kanada (Vancouver Canucks)

Malhotras stabila och intelligenta tvåvägsspel gjorde honom till den främsta centern i 2026 års NHL-draft, och han kan mycket väl sluta som förste center i Edmonton. Även om det inte är det djupaste året på centersidan beräknas han tryggt bli en framtida topp sex-spelare i NHL. Han var en starkt drivande kraft bakom Brantfords framgångar förra säsongen, framför allt i slutspelet. Han tävlar oavbrutet över hela banan, stänger ner motståndarna och krymper deras tid och handlingsutrymme. Caleb Malhotra har potentialen att bli en förstacenter i NHL, men nu är det upp till honom att ta för sig och nypa den platsen i Windsor. Ett litet hedersomnämnande går även till Braeden Cootes; han tog inte plats på den här listan eftersom återvändande spelare sällan får särskilt mycket speltid i WJSS, och det finns en god chans att han spelar ordinarie i Vancouver redan i september. Om inte, lär han bli en solid middle-six-spelare för Kanada i december.

Caleb Malhotra.

Foto: Alamy / AP Photo

Samu Alalauri, b, Finland (Chicago Blackhawks)

Alalauri var enastående för finländarna i U18-VM för några månader sedan, och det var inte svårt att förstå varför. Det kändes som att han spelade med ett enormt självförtroende och dominerade i egen zon, där han sällan slog en dålig passning. Alalauri behöver fortfarande utveckla sin förmåga att driva upp spelet i omställningarna då han ibland kan bli lite väl försiktig. Men jag gillar hans skridskoåkning, puckbehandling och generella försvarsspel. Finland saknar en riktigt matchavgörande back i det här laget, så detta blir ett perfekt tillfälle för Alalauri att ta en stor roll och styra upp uppspelsfasen. Blackhawks har hittat någonting riktigt bra här, och det här är ett utmärkt tillfälle för honom att bevisa det för fansen.

Elton Hermansson, fw, Sverige (Los Angeles Kings)

Elton Hermansson älskar att skapa offensiv, och det kommer han att behöva göra en hel del av i Windsor. Han levererade fina siffror i Hockeyallsvenskan förra säsongen och snittade ett mål per match i U18-landslaget. Rent offensivt finns det massor att älska, i synnerhet i powerplay. Hans spel utan puck har förbättrats avsevärt under de senaste månaderna, men det känns fortfarande som att han inte påverkar matchbilden tillräckligt mycket när han inte öser skott mot mål. Jag vill se mer desperat spel och aggressivitet i presspelet för att vinna tillbaka pucken. Den goda nyheten: han är som bäst på det som är svårast i hockey – att göra mål. Och Sverige kommer att behöva all hjälp de kan få i veckan.

Elton Hermansson

Foto: Ronnie Rönnkvist

Alexander Command, C, Sverige (New Jersey Devils)

Command är inte den som bjuder på några jättekonster på isen, men det behöver han inte heller göra. Han har alla ingredienser som krävs för att bli en pålitlig allroundcenter i NHL. Hans lägstanivå är enormt hög och han passar in i en spelarprofil som ofta lyckas i ligan. Han är en klok, rejäl tvåvägscenter som gör sina medspelare bättre. Han verkar sällan ha några svackor under matcherna, mycket tack vare att han är lika effektiv utan puck. Alexander Command bidrar offensivt men vinner också tekningar, täcker skott och spelar med en tydlig idé i varje aktion. Han har övertygat i internationella sammanhang och stått sig väldigt bra mot jämngamla spelare. Jag ser honom främst som en framtida andracenter eller tredjecenter i NHL, men som en spelare som knappast lär få problem att anpassa sig. I den här turneringen lär han dock få ett enormt förtroende och massvis med speltid när varken Anton Frondell eller Viggo Björck finns med och konkurrerar om minuterna.

Malte Gustafsson, b, Sverige (New York Islanders)

Gustafsson var en av de mest intressanta backarna under avslutningen av förra säsongen. Med sina 193 cm gjorde han det riktigt bra i SHL, även om det inte blev särskilt mycket utdelning i poängprotokollet. Hans skridskoåkning är väldigt bra för hans storlek, vilket gör att han kan spela ett rörligt och flexibelt spel. Malte Gustafsson har sällan några problem med att städa ur pucken ur egen zon. Dessutom visade han upp betydligt mer uppfinningsrikedom med pucken mot slutet av året än vad många först trodde, inte minst under U18-VM. Kombinera det med att han är en av de mesta tävlingsinriktade försvararna man kan hitta, så skulle det inte förvåna mig om han lyckas slå sig in i ett tredjepar redan till NHL-starten. Gör han inte det lär han spela i Sveriges förstabackpar i JVM. Tills vidare kommer han att vara en av de främsta försvararna på plats i Windsor.

Malte Gustafsson är en toppback i Sverige.

Foto: Carl Sandin / Bildbyrån

Milton Gästrin, C, Sverige (St. Louis Blues)

Milton Gästrin blir högintressant att följa som en beprövad ledargestalt i det svenska laget. Han var fantastisk under U18-VM 2025 där han hjälpte Sverige att bärga ett silver efter att ha svarat för 10 poäng. Han kommer senast från sitt första år som senior, där han stod för fina 10 mål och totalt 24 poäng på 39 matcher i Hockeyallsvenskan. Jag gillar hans hockeysinne och hans övergripande pålitlighet över hela banan. Det här blir Gästrins första större framträdande sedan han ingick i den stora Jordan Kyrou-trejden i juni, så han lär vara sugen på att göra ett bestående intryck på Blues scouter.

Ethan Wyttenbach, fw, USA (Calgary Flames)

Wyttenbach blev inte uttagen till USA:s JVM-läger förra året, vilket han förmodligen borde ha blivit. Det kändes alltid som en långsökt chansning med tanke på att han saknade tidigare kopplingar till USA Hockey i internationella sammanhang. Men femterundsvalet från 2025 slutade till sist etta i NCAA:s poängliga med otroliga 59 poäng – helt häpnadsväckande för en spelare som valdes så sent bara några månader tidigare. New York-sonen är en storleksmässigt mindre forward men han är i ständig rörelse och bryter sig fram över isen för att skapa målchanser. Han har aldrig varit någon utpräglad poängplockare på lägre nivåer – han var faktiskt mer produktiv som freshman i college än vad han varit vid något annat tillfälle i karriären. Det återstår att se om Wyttenbach kan behålla den formen i collegeligan, men räkna med att han får en bärande roll för amerikanerna både i Windsor och i vinter.

L.J. Mooney, fw, USA (Montreal Canadiens)

Som en av de kortaste spelarna i 2025 års draftklass (173 cm) har Mooney tvingats jobba ännu hårdare för att synas. Med sin kombination av speluppfattning och skridskoåkning var Mooney en av USA:s absolut bästa dörröppnare varje gång han klev ut på isen under JVM 2026. Jag älskar hur han utnyttjar öppna ytor och han har supersnabba händer för att slå både smörpassningar och avlossa vassa skott. Ett frågetecken inför säsongen 2025–26 var om den mindre forwarden skulle klara av det fysiska spelet mot äldre collegespelare. Svaret blev 30 poäng på 34 matcher samtidigt som han stod för något av det mest fysiska spel jag någonsin sett från honom. Jag har haft en svag punkt för Mooney och hans naturliga skicklighet i flera år, och jag är fortfarande en "believer". Han är typen av kortare, intensiv forward som kommer få det att lossna – och det inkluderar att ta en huvudroll (igen) under WJSS.

Wyatt Cullen, fw, USA (Nashville Predators)

Cullen var USNTDP:s bästa spelare förra säsongen och förväntas få ett stort förtroende i både Windsor och Alberta. Hans spelförståelse och förmåga att sätta fart på vilken kedja som helst gör honom livsfarlig på isen. Hans puckbehandling – både när det gäller skott och passningar – är anmärkningsvärd. Cullen är en skridskoåkare av högsta märke som verkar ha hittat ytterligare en växel när han väl kom upp i tempo den här säsongen. Cullen är ett ständigt målhot eftersom han hela tiden scannar av isen efter passningsvägar, men han har fotarbetet och rörligheten i sidled för att ta sig förbi de flesta försvarare och ta sig in i farliga områden.7

Wyatt Cullen är en skicklig spelare i USA.

Foto: Jeff McIntosh/The Canadian Press/Alamy

Chase Reid, b, USA (Seattle Kraken)

Många förväntade sig att Chase Reid skulle bli den förste backen att tingas i draften, men han föll till slut några platser och hamnade i Seattle. Han var fantastisk under JVM där han tog över rollen som förste försvarare efter att Cole Hutson utgått med en skada. Reid bockar av alla rutor man vill ha hos en framtida förstaback. Med sina 188 cm och 86 kg har han en perfekt kropp att jobba med. Han är dessutom högerskytt – och som alla vet värderas det högt av NHL-klubbarna. Skridskoåkningen är enastående, kanske bäst av alla toppbackar i sin årgång. Han har ett fantastiskt skott och läser spelet på en väldigt hög nivå. Reid slår sällan en dålig passning och är extremt svårfångad när han kliver upp i banan med pucken i hög fart. En stor del av hans försvarsspel handlar om att låsa fast pucken och stänga ytor, vilket ger motståndarna väldigt lite att jobba med. USA:s trupp saknar kanske den där absoluta stjärnglansen i år, men Reid är den som är närmast att hålla den klassen.

Bubblare:

Braeden Cootes, C, Kanada (Vancouver Canucks)

Marcus Nordmark, fw, Sverige (Anaheim Ducks)

Henry Brzustewicz, b, USA (Los Angeles Kings)

J.P. Hurlbert, fw, USA (Detroit Red Wings)

Will Horcoff, fw, USA (Pittsburgh Penguins)