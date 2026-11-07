Ny vinst för Småkronorna – efter Frölunda-duons show

Olle Zetterstedt visar vägen för Småkronorna.

Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån

Efter att det gick tufft för Småkronorna i Hlinka Gretzky Cup under sensommaren jagar U18-killarna revansch i veckans turnering som spelar nere i Schweiz. Sverige inledde dock turneringen med en 3-1-förlust mot USA. Därefter tog landslaget en övertygande 6-0-seger mot värdnationen Schweiz.

Under fredagskvällen tog Småkronorna ytterligare en vinst, den här gången besegrades Tjeckien med 4-2 sedan Sverige avgjort matchen i tredje perioden.

Det var Tjeckien som tog ledningen men Småkronorna såg till att vända på steken. Oliver Sundberg (Djurgården) kvitterade till 1-1 i andra perioden efter assist av Frölunda-duon Olle Zetterstedt och Charlie Kalldin. Därefter klev firma Zetterstedt & Kalldin fram igen för att ge Sverige ledningen.

Charlie Kalldin och Olle Zetterstedt visade vägen för Småkronorna

I powerplay blev Zetterstedt målskytt efter assist av Kalldin samt backen Yelverton Lindberg Steén (Växjö). Tjeckien kvitterade men Sverige kunde sedan rycka sent för att vinna matchen. Halvvägs in i tredje perioden satte Tom Pråhl (Djurgården) 3-2 för Småkronorna efter assist av Carl Norrbin (AIK). Matchen punkterades sedan när Charlie Kalldin blev målskytt i tom kasse. Fabian Salasca Nääs vaktade kassen för Sverige i segern.

De båda Frölundatalangerna Olle Zetterstedt och Charlie Kalldin utmärker sig därmed för Småkronorna nere i Schweiz. I vinsten mot Schweiz stod Zetterstedt för 1+2 medan Kalldin noterades för 0+2. I gårdagens match var det Kalldin som gjorde 1+2 medan Zetterstedt stod för 1+1. De har alltså gjort fem poäng vardera, för sammanlagt tio poäng, över de två senaste matcherna som slutat i dubbla vinster för Småkronorna.

Under lördagen avslutar Småkronorna turneringen genom att ställas mot rivalen Finland.

Tjeckien – Sverige 2–4 (1-0,0-1,1-3)

Tjeckien: Tadeas Miks, Marek Hrabina.

Sverige: Oliver Sundberg, Olle Zetterstedt, Tom Prahl, Charlie Kalldin.