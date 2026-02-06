Småkronorna nära jättevändning mot USA

Trots 0–4 på tavlan efter 17 minuter var Småkronorna när att vända mot USA. Till slut föll man med 4–5 i turneringen som är de sista innan U18-VM.

Johan Rosén, förbundskapten för Småkronorna, fick nästan se en jättevändning mot USA. Foto: Bildbyrån (montage).

Sista turneringen innan VM för Johan Rosén och hans U18-landslag hade, inför fredagen, innehållit två av två segrar. Men när USA jagade revansch från 6–5-mötet i november föll Småkronorna med 4–5.

Vad förbundskaptenen däremot kan ta med sig är sättet 08-talangerna inte gav upp.

Trots 0–4 redan efter 17 minuters spel i den första perioden, kom nämligen en rejäl upphämtning i andra och tredje. Djurgårdens Marcus Nordmark var den som satte igång det genom att lyfta upp en backhand i första krysset från nära håll, men då svarade USA inom kort till 5–1.

Nära att vända efter tre snabba mål

I tredje gav Hampus Zirath (Djurgården) laget hopp med ett tidigt 2–5-mål på en lite turlig studs framför mål, och inom en minut var 3–5 även ett faktum. Denna gång var det Ludvig Andersson (Örebro) som jublade efter att han plockat ner en puck med handsken och prickskjutit in den från distans.

När Sverige tryckte på var det de senaste dagarnas suverän Bosse Meijer (Frölunda) som enkelt styrde in 4–5 i powerplay, tack vare en fin framspelning av Wiggo Söresson (Boro/Vetlanda).

Roséns talanger tryckte på för mer, men kunde i slutändan inte hämta upp 0–4-underläget från första 20.

Viggo Tamm vaktade buren under första perioden. Därefter hoppade Kevin Törnblom (Örebro) in.

Sverige – USA: 4–5 (0–4, 1–1, 3–0)

Sverige: Nordmark, Zirath, Andersson, Meijer.

USA: Nelson (2), Berchild (2), Zajic.

Source: Wiggo Sörensson @ Elite Prospects