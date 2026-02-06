Frölundatalangens succé i Småkronorna

Hattrick mot Tjeckien – två mål mot Schweiz. Bosse Meijer är stekhet i Småkronorna som vann med 5-1 under torsdagskvällen.

Frölundas Bosse Meijer inför ishockeymatchen i SHL mellan Frölunda och Skellefteå den 22 januari 2026 i Göteborg.

Foto: Michael Erichsen / Bildbyrån.

Bosse Meijer har haft en stark säsong i U20 Nationell och står noterad för 33 poäng på 25 matcher i Frölundas juniorlag. Dessutom har han fått sitta med under två SHL-matcher, dock väntar han fortfarande på sina första byten i seniorhockeyn. I landslaget har talangen nu tagit med sig formen.

I Småkronornas första match mot Tjeckien blev det ett hattrick när Sverige vann med 7-4. Sedan följde de upp det med en 5-1-seger under torsdagskvällen mot Schweiz. Även då var Frölunda-löftet den stora förgrundsfiguren. Med två mål sänkte han motståndet och nu står han noterad för fem mål på två matcher den här samlingen.

Marcus Nordmark, Oscar Olsson och Hjalmar Cilthe var de övriga målskyttarna mot Schweiz. Nils Bartholdsson och Ola Palme hade två assist vardera.

Bosse Meijer och Småkronorna ställs mot USA

Sverige möter under fredagen USA och sedan väntar Finland på lördag i vad som blir avslutningen på femnationers-turneringen i Schweiz. Det återstår då att se om det återigen blir Bosse Meijer som kliver fram för Småkronorna.

Även U17-landslaget spelade mot Schweiz under torsdagen. De tog också hem segern efter slutresultatet 4-2. Där var det också lagets poängspelare som klev fram i Loui Karlsson och Milan Sundström, duon gjorde tre (1+2) respektive två (2+0) poäng. Det fjärde målet gjordes av Noel Nord.

