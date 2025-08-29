I morgon skulle Juniorkronorna ha mött Slovakien i U20-turneringen i Tjeckien.

Men det blir ingen match då Slovakien drar sig ur turneringen – efter att ett stort antal spelare blivit magsjuka.

Slovkaien firar ett mål mot Tjeckien i premiärmatch av turneringen. Foto: Ondrej Hajek/CTK Photo/Alamy

Just nu pågår det en U20-turnering i Tjeckien som är ett av de första testen inför vinterns JVM. Juniorkronorna inledde i går med att besegra Schweiz med 3-1 i premiärmatchen och i kväll ska Sverige spela mot Finland.

Under lördagen väntade sedan en match mot Slovakien. Men nu står det klart att mötet inte blir av utan matchen har ställts in.

Anledningen är att Slovakien plötsligt tvingas ställa in och dra sig ut ur turneringen. Slovakien inledde turneringen med att förlora mot Tjeckien med hela 10-2. Efteråt har det slovakiska hockeyförbundet meddelat att ett stort antal spelare har insjuknat. Ett tarmvirus ska då ha spridits inom laget vilket har orsakat magsjuka hos en majoritet av spelarna och ledarna.

Därför reser Slovakien hem igen för att minska smittorisken till de övriga lagen i turneringen.

– Vissa mådde inte bra före matchen (mot Tjeckien), men deras tillstånd försämrades efter den. Sjukdomen spred sig till andra spelare och till staben. Det var då osäkert om vi skulle kunna samla ihop tillräckligt med friska spelare för att spela resterande matcher och därför beslutade vi oss för att att avsluta turneringen efter överenskommelse med arrangörerna och på rekommendation av chefsläkaren, säger Slovakiens ”team manager” Tomáš Pšenka.

Slovakien tvingas ställa in

Enligt Tomáš Pšenka är beslutet främst fattat i förebyggande syfte och för säkerhets skull.

– Detta är bara förberedande matcher, och därför finns det ingen anledning att utsätta spelarna för den risken. Om de skulle spela skulle vi utmatta spelarna i onödan innan klubbsäsongen börjar, och med en försvagad kropp skulle det också höja risken för skador.

I Slovakiens trupp återfinns bland annat två spelare som till vardags spelar i Sverige. Luleås backlöfte Patrik Rusznyak och MoDos juniorforward Alex Zalesak var båda med i truppen i Tjeckien. Brynäs talang Michal Svrcek skulle också ha varit med i turneringen men reste aldrig ner och ersattes i sista stund. Även den NHL-draftade målvakten Michal Pradel var en del av Slovakiens lag.

Source: Slovakia U20 (all) @ Elite Prospects