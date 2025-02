Så gick lördagens svenska landskamper

När Tre Kronor föll visade andra landslag framfötterna. Inte minst damernas Team 16 som vann med hela 20–2 mot Italien.

Här kommer en sammanfattning av lördagens svenska landslagsmatcher.

Marcus Nordmark. Foto: Bildbyrån/Aron Broman.

Filip Berglund blev Sveriges enda målskytt när Tre Kronor föll med 1–2 mot Schweiz i lördagens möte i Beijer Hockey Games, men de andra landslagen var desto mer framgångsrika.

Tre raka segrar för nästa JVM-spelare

Först ut under lördagen var Team 19 i ett möte med Tyskland som en del av uppladdningen till nästa JVM. 06:orna hade med sig segrar mot både Schweiz och Finland och kunde konstatera 60 minuter senare att man säkrat tre raka segrar i 5-nationsturneringen i Tjeckien.



Slutresultatet skrevs till 5–1 efter att Örebros Melvin Fernström nätat två gånger om, assisterad av sin radarparter från klubblaget, Liam Danielsson. Djurgårdens Wilson Björck stod för 2–0 efter Fernströms första och Carl Otto-Magnusson (Frölunda) fyllde på till 3–0 innan paus. Fernströms andra kom i andra till 4–0 innan Tyskland fick hål på Brynäsmålvakten, Oscar Westman. AIK:s Gustav Sjöqvist stod för matchens andra powerplay-mål till 5–1 i tredje.



Den kommande JVM-kullen ställs under söndagen mot värdnationen Tjeckien, i turneringens sista match. Nedsläpp sker 16.00.

Storseger för U17 – efter toppkedjans briljans

Det svenska U17-landslaget hade en minst lika framgångsrik eftermiddag som Team 19. Även denna grupp säkrade tre raka segrar i sin 5-nationsturnering i Helsingfors, men efter 8–3 mot Schweiz.



Förstakedjan med Nils Bartholdsson (Rögle), Bosse Meijer (Frölunda) och Marcus Nordmark (Djurgården), visade minst sagt vägen och klev av isen med två, tre och tre poäng. Det var även den sistnämnde som inledde målskyttet 48 sekunder in i matchen efter framspelning av Meijer. Örebros Ludvig Andersson fyllde sedan på innan Bartholdsson satte 3–1 i powerplay.



Meijer, Victor Blårand (Linköping), Mikael Kim (Rögle) och Hjalmar Cilthe (Frölunda) nätade sedan samtliga i andraperioden och tog med sig 7–2 in i tredje. Väl där satte Leksands Rasmus Orenäs Sveriges sista mål.



Turneringen avslutas under söndagen med ett möte med Finland. Nedsläpp sker 13.00.

Första förlusten i genreps-turneringen

Thomas Paananens Småkronor var, utöver Tre Kronor, det enda landslag som föll under lördagen. Trots den starka inledningen på hemmaturneringen i Ängelholm med segrar mot USA och Schweiz, kunde man inte få in mer än ett mål på rivalerna från grannlandet.



Djurgårdens Eric Nilsson blev den enda målskytten, assisterad av Oliwer Sjöström (Luleå) och Karl Annborn (HV71), men målet kom med 41 sekunder kvar att spela och innebar endast en klev tröst i förlusten. Både de finska målen hade kommit i den andra perioden.



Love Härenstam (Skellefteå) vaktade det svenska målet och räddade 25 puckar.



U18-landslaget har nu bara en match kvar innan U18-VM i april. Det mötet är under söndagen, mot Tjeckien. Nedsläpp sker 15.00.

20–2 för damernas Team 16

Sist, men absolut inte minst, vann även damernas Team 16 med hela 20–2 mot Italien under lördagen.



De svenska talangerna dominerade enormt och såg även till att Mathilda Bak endast behövde göra fem (!) räddningar under matchen. Utöver detta stack självklart även Ebba Hesselvall ut med sina fyra mål, tillsammans med Greta Johanssons tre och Agnes Källströms tre. Maja Stäring och Alice Nilson var de andra två som stod för flera mål, medan Selma Linden, Ebba Sandberg, Alice Moberg, Emma Holmberg, Filippa Fernström och Svea Nordqvist fyllde på med egna fullträffar.