Ny tung förlust för Tre Kronor: ”Långt under godkänt”

Ny kalldusch för Sverige i Euro Hockey Tour.

För sjunde gången på åtta matcher i turneringen förlorar man, denna gång efter två sena mål från Schweiz.

– Långt under godkänt, säger kommentatorn Jonatan Lindqvist i Viaplay efter 1–2-förlusten.

Deppigt efter Tre Kronors förlust mot Schweiz i Beijer Hockey Games.

Foto: Simon Hastegård / BILDBYRÅN

Tre Kronor hade bara vunnit en av sju matcher i Euro Hockey Tour denna säsong inför matchen. Därför var det nästan ett måste för svenskarna att ta en vinst mot Schweiz för att hålla uppe någon slags ära. Särskilt eftersom den storslagna invigningsmatchen av Avicii Arena mot Tjeckien i torsdags slutade i en storförlust.

Och det började bra för Tre Kronor framför till synes en lite mindre publiksamling. Redan i den första perioden tog man kommandot och sedermera ledningen i matchen i Avicii Arena. Filip Berglund tryckte in pucken mot mål från backplats och efter någon studs lyckades den studsa via målvakten och över in i kassen. Ett lite turligt mål men också ett resultat av en inledande press.

Stort tryck från Schweiz – som till sist fick utdelning

Men momentum skulle inte ligga hos Sverige hela matchen. Tvärtom spelade Schweiz sig in i matchen och var helt klart med och slogs om poängen. I den andra perioden var Rögles målvakt Arvid Holm den som nästan ensam såg till att Sverige kunde hålla ledningen i matchen.

Till slut kom en välförtjänt kvittering från Schweiz mot slutet av matchen efter ett vackert anfall där Nicolas Baechler och Simon Knak med ett lysande väggspel lurade det svenska försvaret och överlistade till slut Arvid Holm, bäste svensk i laget denna lördag. Målet från Baechler innebar en ny dynamik i matchen där Sverige med ungefär sex minuter kvar att spela av ordinarie tid.

I förlängningen satte Schweiz spiken i kistan när Calvin Thürkauf avgjorde tillställningen.

– Det var matchens delikatess, konstaterade Viaplay-experten Håkan Södergren i sändningen.

Efter matchen var Södergren tydlig med att sista matchen i morgon mot Finland handlar om att återfå stoltheten.

– Det är långt ifrån godkänt, fyller kommentatorskolegan Jonatan Lindqvist i.