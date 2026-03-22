Rögle-produktens succé – vinner prestigefyllt pris

Max Lundgren hjälpte klubben att skriva historia. Foto: Skärmdumpar från X.

Filip Nordberg och Max Lundgren, 22 respektive 23 år gamla har hjälpt Merrimacks college-lag Warriors att skiva historia.

De tidigare Södertälje– respektive Rögle-spelarna har varit med och tagit hem Hockey East-titeln. Max Lundgren blev dessutom utsedd till MVP efter att ha räddat 129 av 135 skott på väg mot titeln.

Filip Nordberg har gjort flera SHL-matcher för Växjö Lakers och Max Lundgren har spelat för Kristianstad i Hockeyallsvenskan. Men också varit med i Rögles A-lag, utan att debutera i SHL.