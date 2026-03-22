Rögle-produktens succé – vinner prestigefyllt pris
Max Lundgrens och Filip Nordbergs Merrimack Warriors har skrivit historia.
För första gången någonsin blev laget mästare i College-serien Hockey East.
Turneringens MVP blev den skånska målvakten Lundgren som räddade 129 av 135 skott i turneringen.
De tidigare Södertälje– respektive Rögle-spelarna har varit med och tagit hem Hockey East-titeln. Max Lundgren blev dessutom utsedd till MVP efter att ha räddat 129 av 135 skott på väg mot titeln.
Filip Nordberg har gjort flera SHL-matcher för Växjö Lakers och Max Lundgren har spelat för Kristianstad i Hockeyallsvenskan. Men också varit med i Rögles A-lag, utan att debutera i SHL.
