Prenumerera

Logga in

Rögle-produktens succé – vinner prestigefyllt pris

Author image
Konrad Grönlund
Redaktör och reporter

Följ HockeySverige på

Google news

Max Lundgrens och Filip Nordbergs Merrimack Warriors har skrivit historia.
För första gången någonsin blev laget mästare i College-serien Hockey East.
Turneringens MVP blev den skånska målvakten Lundgren som räddade 129 av 135 skott i turneringen.

Max Lundgren hjälpte klubben att skriva historia. Foto: Skärmdumpar från X.

Filip Nordberg och Max Lundgren, 22 respektive 23 år gamla har hjälpt Merrimacks college-lag Warriors att skiva historia.

De tidigare Södertälje– respektive Rögle-spelarna har varit med och tagit hem Hockey East-titeln. Max Lundgren blev dessutom utsedd till MVP efter att ha räddat 129 av 135 skott på väg mot titeln.

Filip Nordberg har gjort flera SHL-matcher för Växjö Lakers och Max Lundgren har spelat för Kristianstad i Hockeyallsvenskan. Men också varit med i Rögles A-lag, utan att debutera i SHL.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen