Så ställer Team 16 upp i kommande turnering
Team 16 går mot en ny turnering efter vinsten i Tjeckien förra månaden. Under onsdagen presenterade förbundskapten Nils Ekman truppen som ska försvara de blågula färgerna i Slovakien nästa månad.
Tre raka vinster mot Finland i december följdes av en turneringsseger i Tjeckien förra månaden.
Nu har Sveriges yngsta hockeylandslag nästa samling i Sloavkien nästa månad. Där ställs de mot Slovakien, Tjeckien och Finland i en fyrnationsturnering i Považská Bystrica.
– Med gott självförtroende efter vinsten i förra turneringen, ser vi fram emot nästa utmaning. Det kommer krävas mycket av oss för att upprepa det vi gjorde i Tjeckien, som var resultatet av våra goda beteenden. Det är sista samlingen för säsongen, och ett ypperligt tillfälle för spelarna att samla på sig viktiga erfarenheter och insikter inför det kommande U17-året, säger Nils Ekman, förbundskapten för Team 16 herr, i ett pressmeddelande.
Laget innehåller ett par debutanter i form av Örebros målvakt Olle Samson, backarna Loke Biewald (Djurgården) och Caesar Dahllöf (brynäs)
Team 16:s trupp
Målvakter
1 Otto Berggren, Frölunda HC
30 Olle Samson, Örebro HK
Backar
2 Sigge Isaksson, Växjö Lakers HC
3 Ricky Helte, Växjö Lakers HC
4 Loke Biewald, Djurgårdens IF
6 Maxmilian Söderholm, SDE HF
9 Gustav Lindén, Södertälje SK
25 Malte Liljegren, Nacka HK
26 Caesar Dahllöf, Brynäs IF
Forwards
11 Joakim Dahl, Flemingsbergs IK
13 Olle Sandberg, HV71
14 Oliver Hammerman, Nacka HK
15 Isak Alvudd, HV71
16 Leon Roos, Brynäs IF
17 Lucas Toumeh, Linköping HC
18 Filip Leijonhielm, IFK Täby HC
19 Milo Spelkvist, Örebro HK
21 Casper Scherstén, IF Malmö Redhawks
24 Wilson Boumedienne, Mount St Charles Academy
27 Viking Simon, AIK
28 Ted Burström, Frölunda HC
29 Ludvig Langermo Neuman, IFK Täby HC
Spelschema Team 16
Torsdag 16 april
17.00 Sverige-Slovakien
Fredag 17 april
13.30 Sverige-Tjeckien
Lördag 18 april
12.30 Sverige-Finland
Source: Sweden U16 (all) @ Elite Prospects
