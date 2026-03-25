Så ställer Team 16 upp i kommande turnering

Team 16 går mot en ny turnering efter vinsten i Tjeckien förra månaden. Under onsdagen presenterade förbundskapten Nils Ekman truppen som ska försvara de blågula färgerna i Slovakien nästa månad.

Nils Ekman har tagit ut en ny upplaga av Team 16, med bland andra Milo Spelkvist i laget.

Tre raka vinster mot Finland i december följdes av en turneringsseger i Tjeckien förra månaden.

Nu har Sveriges yngsta hockeylandslag nästa samling i Sloavkien nästa månad. Där ställs de mot Slovakien, Tjeckien och Finland i en fyrnationsturnering i Považská Bystrica.

– Med gott självförtroende efter vinsten i förra turneringen, ser vi fram emot nästa utmaning. Det kommer krävas mycket av oss för att upprepa det vi gjorde i Tjeckien, som var resultatet av våra goda beteenden. Det är sista samlingen för säsongen, och ett ypperligt tillfälle för spelarna att samla på sig viktiga erfarenheter och insikter inför det kommande U17-året, säger Nils Ekman, förbundskapten för Team 16 herr, i ett pressmeddelande.

Laget innehåller ett par debutanter i form av Örebros målvakt Olle Samson, backarna Loke Biewald (Djurgården) och Caesar Dahllöf (brynäs)

Team 16:s trupp

Målvakter

1 Otto Berggren, Frölunda HC

30 Olle Samson, Örebro HK

Backar

2 Sigge Isaksson, Växjö Lakers HC

3 Ricky Helte, Växjö Lakers HC

4 Loke Biewald, Djurgårdens IF

6 Maxmilian Söderholm, SDE HF

9 Gustav Lindén, Södertälje SK

25 Malte Liljegren, Nacka HK

26 Caesar Dahllöf, Brynäs IF

Forwards

11 Joakim Dahl, Flemingsbergs IK

13 Olle Sandberg, HV71

14 Oliver Hammerman, Nacka HK

15 Isak Alvudd, HV71

16 Leon Roos, Brynäs IF

17 Lucas Toumeh, Linköping HC

18 Filip Leijonhielm, IFK Täby HC

19 Milo Spelkvist, Örebro HK

21 Casper Scherstén, IF Malmö Redhawks

24 Wilson Boumedienne, Mount St Charles Academy

27 Viking Simon, AIK

28 Ted Burström, Frölunda HC

29 Ludvig Langermo Neuman, IFK Täby HC

Spelschema Team 16

Torsdag 16 april

17.00 Sverige-Slovakien

Fredag 17 april

13.30 Sverige-Tjeckien

Lördag 18 april

12.30 Sverige-Finland

