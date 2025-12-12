MoDo-talangens show – i Sveriges överkörning

Leksands Loui Karlsson och MoDos Milan Sundström är i fokus.

De har inlett Vierumäki Cup genom att ösa in poäng – och i dagens match blev det ännu bättre.

De båda stod för fyra poäng var i krossen av Slovakien.

Milan Sundström dominerade för U17-landslaget.

Foto: Magnus Andersson / BILDBYRÅN / COP 308 / MN0185

Sveriges Team 17 Herr har visat vägen i Vierumäki Cup hittills. I onsdags slog man Tjeckien med klara 6–1 efter mål från sex olika målskyttar.

På fredagen stod man för en ny överkörning i grupp B. Den här gången stod Slovakien för motståndet och då stod man för hela åtta mål och det blev aldrig någon match. Efter en period stod det 4–0 till svenskarna.

MoDo-talangens succé – slog till med fyra poäng

Milan Sundström slog till två gånger och Wiggo Forsberg och Benjamin Nyström passade också på att göra sitt för att se till att Slovakiens eftermiddag skulle bli sur.

Sverige skulle göra ytterligare fyra mål – och totalt stod MoDo-talangen Milan Sundström för fyra poäng (2+2). Även Wiggo Forsberg nätade två gånger, efter att ha gjort mål även i den andra perioden.

Övriga svenska målskyttar blev Isac Pagels, Mio Forssell och Loui Karlsson.

Med segrarna var man med marginal vidare till slutspel och vann gruppen i stor stil framför de båda länderna man precis slagit stort. Nu väntar semifinal i slutspelet som avgörs i helgen.

I matchen mot Tjeckien var U17-landslagets bästa poänggörare för säsongen, Loui Karlsson, framträdande med två poäng. I den här matchen dubblade han de siffrorna – och Leksandstalangen gjorde fyra poäng (1+3).

Sverige – Slovakien 8–3 (4–0, 2–1, 2–2)

Sverige: Milan Sundström 2, Wiggo Forsberg 2, Benjamin Nyström, Isac Pagels, Mio Forssell, Loui Karlsson

Slovakien: Jakub Simoncic, Viliam Gazdag, Patrik Susoliak