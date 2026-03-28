McKennas säsong över – här är talangens historiska siffror

Det är färdigspelat för säsongen för Gavin McKenna, 18.

Den förmodade draftettan, i tävling med Ivar Stenberg om prestigefyllda platsen, åkte med sitt Penn Stats ur slutspelet i natt.

Här är supertalangens imponerande säsong i siffror.

Gavin McKenna med en historiskt bra säsong i NCAA. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

I natt tog säsongen slut för Gavin McKenna och Penn State University. I semifinalen av Albany Regional, en del av collegehockeyns NCAA, förlorade laget med 1–3 mot University of Minnesota-Duluth.

Gavin McKenna, 18, lämnade isen utan att ha gjort mål och får nu förbereda sig inför draften i sommar och den sommarcamp som väntar med det lag som väljer honom.

Rankas fortsatt högst

Men Gavin McKennas 51 poäng på 35 matcher för Penn State University är historiska. Det är den femte bästa noteringen av en spelare under en NHL-draftsäsong någonsin i NCAA.

Den senaste Scouting Central-rankningen från NHL placerar fortsatt McKenna som nummer ett. Detta i konkurrens med svenske supertalangen Ivar Stenberg, som dock fortfarande lär ha chanser att ta sig högst upp. Frågan är om det blir avgörande att han kan ha ett långt SM-slutspel framför sig.

Förutom Ivar Stenberg och Gavin McKenna nämns även Keaton Verhoeff, som spelar för North Dakota i NCAA, som möjliga draftettor.

Ivar Stenberg som också är 18, har gjort 33 poäng varav elva mål i SHL:s grundserie och var också dominant under JVM med tio poäng i jakten på det guld man till slut tog.