Småkronorna avslutar turneringen i Schweiz med vinst.

Trots tappad 3-0-ledning mot Finland lyckas Sverige vinna med 4-3 efter förlängning.

Marcus Nordmark gjorde nya mål i Småkronornas vinst mot Finland. Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

Om ett par månader är det dags för U18-VM i Slovakien. Under veckan har Småkronorna spelat sin sista turnering inför VM i april. Sverige inledde med två vinster, 7-4 mot Tjeckien och 5-1 mot Schweiz, innan det blev förlust mot USA med 5-4.

Under lördagen spelade Småkronorna sin sista match för turneringen när Finland stod för motståndet. Då såg Sverige till att avsluta VM-genrepet snyggt genom att besegra rivalen.

Småkronorna rivstartade matchen och gick upp i en 3-0-ledning redan i första perioden. 1-0 kom genom Växjös Olle Tideman, som kallades in som en ersättare till turneringen, efter assist av Örebros Axel Elofsson samt lagkamraten från Växjö, Olle Karlsson.

Marcus Nordmark tvåmålsskytt för Småkronorna

Sedan klev Djurgårdens jättetalang Marcus Nordmark in i handlingarna. Han sköt först 2-0 efter assist av DIF-kompisen Hampus Zirath och senare i perioden satte Nordmark även 3-0 för sitt fjärde mål i turneringen. Vid 3-0-målet noterades Olle Tideman samt Rögles Nils Bartholdsson för passningspoäng.

Finland reste sig däremot och reducerade i andra perioden. Till den tredje satte Finland både 3-2 och 3-3 för att tvinga matchen till förlängning. Väl där kunde Småkronorna dock avgöra matchen. Rögles Mikael Kim sköt segermålet 4-3 efter passning av Hjalmar Cilthe (Frölunda) och Alexander Command (Örebro).

Örebros Kevin Törnblom vaktade kassen för Småkronorna i vinsten. Sverige vinner alltså tre av fyra matcher i den sista turneringen innan U18-VM.

Finland – Sverige 3–4 OT (0-3,1-0,2-0,0-1)

Finland: Luca Santala 2, Jiko Laitinen.

Sverige: Marcus Nordmark 2, Olle Tideman, Mikael Kim.

Småkronornas trupp

Målvakter

1 Kevin Törnblom, Örebro HK

35 Viggo Tamm, Leksands IF

Backar

2 Axel Elofsson, Örebro HK

3 Olle Tideman, Växjö Lakers HC

5 Hjalmar Cilthe, Frölunda HC

6 Samuel Eriksson, Färjestad BK

7 Måns Gudmundsson, Färjestad BK

8 Ola Palme, Växjö Lakers HC

26 Vilgot Lidén, Leksands IF

Forwards

11 Alexander Command, Örebro HK

12 Marcus Nordmark, Djurgårdens IF

14 Nils Bartholdsson, Rögle BK

15 Oscar Olsson, Örebro HK

18 Adam Andersson, Leksands IF

19 William Sörbrand, Timrå IK

20 Mikael Kim, Rögle BK

21 Ludvig Andersson, Örebro HK

22 Wiggo Sörensson, Boro/Vetlanda HC

23 Bosse Meijer, Frölunda HC

24 Hampus Zirath, Djurgårdens IF

25 Max Isaksson, Växjö Lakers HC

29 Olle Karlsson, Växjö Lakers HC

Source: Sweden U18 (all) @ Elite Prospects