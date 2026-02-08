Prenumerera

Småkronorna avslutar med seger – efter DIF-talangens dubbel 

Author image
Robin Olausson
Redaktör och reporter

Följ HockeySverige på

Google news

Småkronorna avslutar turneringen i Schweiz med vinst.  
Trots tappad 3-0-ledning mot Finland lyckas Sverige vinna med 4-3 efter förlängning.  

Marcus Nordmark. Småkronorna.
Marcus Nordmark gjorde nya mål i Småkronornas vinst mot Finland. Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån 

Om ett par månader är det dags för U18-VM i Slovakien. Under veckan har Småkronorna spelat sin sista turnering inför VM i april. Sverige inledde med två vinster, 7-4 mot Tjeckien och 5-1 mot Schweiz, innan det blev förlust mot USA med 5-4.  

Under lördagen spelade Småkronorna sin sista match för turneringen när Finland stod för motståndet. Då såg Sverige till att avsluta VM-genrepet snyggt genom att besegra rivalen.  

Småkronorna rivstartade matchen och gick upp i en 3-0-ledning redan i första perioden. 1-0 kom genom Växjös Olle Tideman, som kallades in som en ersättare till turneringen, efter assist av Örebros Axel Elofsson samt lagkamraten från Växjö, Olle Karlsson.  

Marcus Nordmark tvåmålsskytt för Småkronorna

Sedan klev Djurgårdens jättetalang Marcus Nordmark in i handlingarna. Han sköt först 2-0 efter assist av DIF-kompisen Hampus Zirath och senare i perioden satte Nordmark även 3-0 för sitt fjärde mål i turneringen. Vid 3-0-målet noterades Olle Tideman samt Rögles Nils Bartholdsson för passningspoäng.  

Finland reste sig däremot och reducerade i andra perioden. Till den tredje satte Finland både 3-2 och 3-3 för att tvinga matchen till förlängning. Väl där kunde Småkronorna dock avgöra matchen. Rögles Mikael Kim sköt segermålet 4-3 efter passning av Hjalmar Cilthe (Frölunda) och Alexander Command (Örebro).  

Örebros Kevin Törnblom vaktade kassen för Småkronorna i vinsten. Sverige vinner alltså tre av fyra matcher i den sista turneringen innan U18-VM. 

Finland – Sverige 3–4 OT (0-3,1-0,2-0,0-1) 

Finland: Luca Santala 2, Jiko Laitinen.  
Sverige: Marcus Nordmark 2, Olle Tideman, Mikael Kim.  

Småkronornas trupp

Målvakter 

1 Kevin Törnblom, Örebro HK 
35 Viggo Tamm, Leksands IF 

Backar 

2 Axel Elofsson, Örebro HK 
3 Olle Tideman, Växjö Lakers HC 
5 Hjalmar Cilthe, Frölunda HC  
6 Samuel Eriksson, Färjestad BK 
7 Måns Gudmundsson, Färjestad BK  
8 Ola Palme, Växjö Lakers HC 
26 Vilgot Lidén, Leksands IF  

Forwards  

11 Alexander Command, Örebro HK 
12 Marcus Nordmark, Djurgårdens IF  
14 Nils Bartholdsson, Rögle BK 
15 Oscar Olsson, Örebro HK  
18 Adam Andersson, Leksands IF 
19 William Sörbrand, Timrå IK  
20 Mikael Kim, Rögle BK  
21 Ludvig Andersson, Örebro HK  
22 Wiggo Sörensson, Boro/Vetlanda HC  
23 Bosse Meijer, Frölunda HC  
24 Hampus Zirath, Djurgårdens IF  
25 Max Isaksson, Växjö Lakers HC  
29 Olle Karlsson, Växjö Lakers HC 

Source: Sweden U18 (all) @ Elite Prospects

