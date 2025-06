Talangens udda drag: Söker klubb – på LinkedIn

Så sent som för ett år sedan stod Leo Bergström med en guldmedalj i J20-SM runt halsen.

Nu har den 20-årige forwarden tagit till LinkedIn för att söka en ny klubb till 2025/26-säsongen.

– Jag kände att man är sent ute inför säsongen och behövde agera snabbt, säger han till Norran.

Leo Bergström i Skellefteå. Foto: Bildbyrån och LinkedIn (skärmdump).

Det går inte alltid som planerat här i livet.



Efter att 20-årige Leo Bergström fått sina college-planer raserade då han nekats studentvisum tar han till udda metoder för att leta en ny klubb till 2025/26-säsongen.



”Vill ni ha en driven hockeyspelare som kan göra skillnad i erat lag?”, börjar den tidigare Skellefteå-talangen skriva i ett inlägg på LinkedIn tidigare i veckan. Anledningen ska vara nya, hårdare regler för Visum, vilket gör att Bergström inte kan nyttja sitt stipendium och spela hockey i NCAA och för Niagara University.



– Det känns lite tråkigt, säger han nu till Norran, som var först att skriva om det udda inlägget på sociala medier.

– Det är inte helt kört, även om det lutar mot att jag inte kan ta mig dit. Tränarna (för collegelaget) vill fortfarande att jag ska lösa det, men det är svårt.

Hockeyettan-klubbar hör av sig

Leo Bergström har Skellefteå AIK som moderklubb och gjorde hela sin juniorresa i föreningen, från U16 till J20. Det hela avslutades även på bästa sätt då han fanns med på isen och firade det där SM-guldet med J20 under slutet av 2023/24-säsongen.



Efter att jublet lagt sig flyttade Bergström till USA för att spela i NAHL med Lone Star Brahmas. Ett sätt att anpassa sig till livet i Nordamerika för att sedan slå sig in i den tuffa collegeligan. Nu har det istället varit klubbar i Hockeyettan, här hemma i Sverige, som har hört av sig efter att de sett hans inlägg på LinkedIn.



– Just nu vill jag bara hitta en så bra klubb som möjligt där jag kan utvecklas. Jag kände att man är sent ute inför säsongen och behövde agera snabbt, speciellt när man sagt till alla klubbar man pratat med att jag skulle spela på college, berättar han för Norran.