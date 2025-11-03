”Kolans” son med hattrick i storförlusten mot Kanada

Team 17 herr fick en riktigt tuff start på U17 World Challenge i Kanada.

Förlustsiffrorna mot hemmanationen Kanada skrevs till hela 5–9.

Men Mattias ”Kolan” Karlssons son Loui klev fram med ett hattrick.

Loui Karlsson målskytt tre gånger om. Foto: Bildbyrån

Team 17 herr är på landslagsturnering i Kanada och under natten var det dags att möta just Kanada i staden Truro. Det skulle visa sig bli en rejält svängig match, men redan efter den första perioden var matchen i praktiken körd för svenskarna.

Kanada lyckades samla ihop fyra mål och ledde därmed med 4–0 efter en period. Men resten av matchen skulle sluta 5–5, efter en språngande galen andra period. Tom Bjurman reducerade tidigt i perioden, innan Kanada gick ifrån till 6–1. Därefter gör Sverige tre raka mål genom Wiggo Forsberg och Loui Karlsson, som är Mattias ”Kolan” Karlssons son.

Har fått en bra start på säsongen i Leksand

Den 16-årige forwarden, som tillhör Leksands U18-lag, skulle sedan fylla på med sitt tredje mål – och fullbordade sitt hattrick.

Totalt blev det 5–9 i matchen som till slut blev en rejält jobbig premiär för Sverige. Fabian Sallasca Nääs släppte in nio mål på 37 skott. I Leksand har Loui Karlsson gjort fyra mål och 14 assister på tolv matcher i U18-serien.