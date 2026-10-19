Klart: Svenska U18-truppen till fyrnationsturneringen

Andreas Karlsson har tagit ut U18-truppen till fyrnationsturneringen i Slovakien. Foto: Bildbyrån

Mellan den 5-7 november ställs Sverige mot Slovakien, Ungern och Schweiz i vad som blir den sista turneringen inför stundande Junior-VM.

– Kul med två motståndarlag som vi inte har mött den här säsongen, i Slovakien och Ungern. Mot Schweiz har vi revansch att utkräva för senast, framför allt på oss själva och vår egen prestation. Det börjar närma sig att vi ska gå in i processen att ta ut ett lag till Junior-VM, och vi hoppas att det gänget som åker med oss till Slovakien tar sig an utmaningen på rätt sätt, säger Andreas Karlsson, förbundskapten för Team 18 dam i ett pressmeddelande.

Några ändringar görs i truppen jämfört med den som spelade på hemmaplan i månadsskiftet oktober/november.

På backsidan kommer MoDo Hockeys Lova Karlström in. Medan Luleås Ida Hansson och Färjestad BKs Elin Lindkvist utgår.

På forwardsidan ansluter Luleå Hockeys Evita Rosengren, Frölunda HC Dams Moa Stridh, Leksands IFs Lilli Labraaten och Djurgårdens IF Dams Bianca Willander. Utgår gör Förlundas Tindra Medin och Brynäs IF Dams Alice Moberg.

– Jag tycker att vi har tagit steg i utformningen av laget under egentligen hela säsongen. Vissa besked fick vi nere i Schweiz i augusti, nu senast fick vi ytterligare några besked. Till den här samlingen kommer det in några spelare som inte varit med tidigare, som ytterligare spetsar till konkurrensen in mot VM. På plats i Slovakien vill vi se en fortsatt framåtlutad attityd, och att spelarna tar ansvar utifrån sin roll. Vi vill vara ett lag som har mycket puck, och när vi har den så ska vi spela med den. Med det sagt, för att kunna ha pucken måste man också göra jobbet som krävs när vi inte har den. Tillförlitlighet och kreativitet är nyckelord för oss i byggandet framåt, säger Karlsson om truppen.

Svenska truppen

Målvakter

1 Amanda Wildt Appelgren, Ulricehamns IF

30 Thea Holmberg, MoDo Hockey

Backar

2 Elsa Blårand, Linköping HC

4 Lova Karlström, MoDo Hockey

5 Emma Johnson, Linköping HC

6 Vera Svedung, Frölunda HC

7 Nike Bondesson, Frölunda HC

8 Svea Nordqvist, Brynäs IF

26 Nova Stålnacke, Skellefteå AIK

Forwards

9 Evita Rosengren, Luleå HF

10 Filippa Fernström, Brynäs IF

12 Malou Hassinen, SDE Hockey

14 Alice Nilson, Brynäs IF

15 Edith Örnkloo Larsson, Luleå HF

16 Selma Lindén, Frölunda HC

17 Tilia Lindgren, Skellefteå AIK

19 Moa Stridh, Frölunda HC

21 Greta Johansson, MoDo Hockey

22 Maja Stäring, Frölunda HC

23 Lilli Labraaten, Leksands IF

24 Ebba Hesselvall, Brynäs IF

25 Bianca Willander, Djurgårdens IF

Spelschema

Torsdag 5 november

17.00 Sverige-Slovakien

Fredag 6 november

13.30 Sverige-Ungern

Lördag 7 november

10.30 Sverige-Schweiz

Samtliga matcher spelas i Zimny Stadion Vladimir Dzurilla.