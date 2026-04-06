Född 2011 – han är backtalangen alla pratar om

Lägg namnet Kade O’Rourke på minnet. Den 15-årige backtalangen är på väg att skriva OHL-historia. Inom kort beviljas “exceptional status” – ett sällsynt undantag som skulle låta honom spela i ligan ett år tidigare och placera honom i en exklusiv skara av superlöften.

Kade O’Rourke ser ut att bli nästa storlöfte att få exceptionell status i juniorligan OHL. Foto: Steven Ellis

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och är översatt till svenska.

Någon gång under de kommande dagarna väntas Kade O’Rourke bli den sjunde spelaren någonsin att beviljas “exceptional status” i OHL.

Det skulle innebära att han får spela i ligan ett helt år tidigare, trots att han bara är 15 år – vilket skulle göra honom till ligans yngsta spelare. Normalt sett är spelare inte draftbara förrän året de fyller 16, vilket innebär att 2026 års OHL-draft till största delen består av spelare födda 2010.

Men redan tidigt den här säsongen stod det klart att O’Rourke – född 31 januari 2011 – helt enkelt var för bra för U16-nivån. Snacket om exceptionell status tog fart på allvar i januari efter att han dominerat konkurrensen under OHL Top Prospects-helgen. Snart väntas han ansluta till en exklusiv skara och bli den första spelaren sedan Michael Misa 2022 att få undantaget.

För att beviljas exceptionell status krävs i princip total dominans i sin åldersgrupp. Någon officiell statistik från GTHL U16 för säsongen 2025/26 har ännu inte publicerats, men O’Rourke spelade enormt mycket och var en av de mest inflytelserika spelarna på U16 AAA-nivå. Han hjälpte nyligen Toronto Jr. Canadiens till final i OHL Cup, där han stod för tio poäng på sina sex första matcher innan laget föll i finalen. O’Rourke avgjorde även semifinalen genom att göra matchvinnande målet i 3–2-segern mot Upper Canada College.

Underage defenceman Kade O’Rourke walks it down and buries the game-winner to send the Toronto Jr. Canadiens to the #OHLCup Final.@GTHLHockey | @BarDown pic.twitter.com/QPh4Ri5xSQ — Ontario Hockey League (@OHLHockey) April 3, 2026

Kade O’Rourke kan få exceptionell status i OHL

Med sina 185 centimeter har O’Rourke redan en imponerande fysik för en 15-åring. Han är ingen renodlad “bruiser”, men backar inte för fysiskt spel. Han älskar att sätta press på motståndare och tvinga fram misstag, och han kan användas i i stort sett alla spelsituationer. Som farligast är han i powerplay, där hans rörlighet och spelförståelse verkligen kommer till sin rätt. Hans förmåga att läsa spelet på en så hög nivå gör att vissa scouter menar att han redan hade varit en av de smartare backarna i OHL.

Kort sagt var O’Rourke en av världens bästa U16-spelare den här säsongen.

– O’Rourke är så tålmodig, och det lönar sig, sa en scout under OHL Cup.

– Han är skicklig på att utnyttja ytor och har dessutom ett bra skott. Han har sällan dåliga matcher.

Få 15-åringar är lika kompletta. O’Rourke hoppade upp två nivåer från U14 till U16 den här säsongen och blev direkt Toronto Jr. Canadiens viktigaste spelare. Att tränare litar på honom i avgörande lägen – som sena defensiva situationer eller när laget jagar mål – säger mycket om hans mognad.

Han är en högklassig spelfördelare som briljerar i omställningar. O’Rourke är särskilt skicklig på att röra sig längs blålinjen och skapa passningsvägar som andra har svårt att se. Hans rörlighet är exceptionell för åldern och gör att han enkelt kan transportera pucken från försvar till anfall, undvika forecheck och själv leda uppspelen. Att han dessutom är rightfattad och har storlek gör honom extra attraktiv för lag.

Kan bli första USA-födda spelaren att få exceptionell status

Noterbart är att O’Rourke väntas bli den första USA-födda spelaren att få exceptionell status. Tidigare HV71-backen Sean Day utvecklades till stor del i USA, men representerade Kanada internationellt och föddes i Belgien. Till skillnad från Day, som dominerade fysiskt, handlar O’Rourkes styrka mer om vad han gör med pucken.

– Man ser på honom att han alltid har kontroll, sa en annan scout.

– Det är väldigt ovanligt i den här åldern – hur han läser spelet och spelar med självförtroende.

Hans framfart har också väckt diskussion om huruvida USA Hockeys utvecklingsprogram borde införa en egen variant av exceptional status. Sedan CHL-spelare blivit tillåtna i NCAA har fler amerikanska toppspelare valt Kanada under sina utvecklingsår, som 2026-draftnamnet J.P. Hurlbert. Att behålla O’Rourke i Kanada skulle vara en stor vinst för juniorhockeyn.

Det finns även de som spekulerar i om det finns ett politiskt inslag i beslutet. För nästan tio år sedan nekades Jack Hughes exceptional status och valde i stället USNTDP. Adam Fantilli var också ett namn som diskuterades, men ansökte aldrig och gick senare till USHL. Oavsett detta råder det ingen tvekan om att O’Rourke är för bra för sin egen åldersgrupp.

Nu återstår beskedet. Allt tyder på att han kommer få undantaget. Oshawa Generals, som sitter på förstavalet i draften, följde honom noggrant under OHL Cup. Kombinationen av självförtroende, storlek, spelförståelse och atletisk förmåga gör honom till en extremt spännande spelare.

Om han beviljas exceptional status är han en självklar kandidat till att gå etta i draften. Vad gäller NHL-draften 2029 återstår mycket – men potentialen är uppenbar.

Kade O’Rourke är något utöver det vanliga. Och efter genombrottet i OHL Cup är det bara en tidsfråga innan han är ett namn alla känner till.

Lista: Spelarna som fått ”exceptional status” i OHL

År Namn (position) 2005 John Tavares, fw 2013 Aaron Ekblad, d 2015 Connor McDavid, fw 2017 Sean Day, d 2020 Shane Wright, fw 2022 Michael Misa, fw

Notering:

Om Kade O’Rourke beviljas status (vilket väntas), blir han den sjunde spelaren på listan.