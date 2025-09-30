Carl Axelssons utlandsäventyr i Nordamerika fick ingen bra start förra året – men början på den här säsongen har fått ett helt annan utfall. Den 18-åriga burväktaren prisas nu av juniorligan USHL som veckans bästa målvakt.

Carl Axelsson i Skellefteå. Foto: Ola Westerbergg/Bildbyrån.

Den SDE-fostrade målvakten Carl Axelsson tog steget över Atlanten innan fjolårssäsongen, då för spel med Sioux Fall Stampede i USHL.

Säsongen 24/25 fick dock ingen lysande start och Axelsson noterades för 83,7 i räddningsprocent med 4,95 insläppta mål i snitt på sina första fyra matcher i USA:s bästa juniorliga. 17-åringen tog istället steget ner till andraligan NAHL och Austin Bruins, där han stod för 93,7 i räddningsprocent och 14 övertygande vinster på 19 matcher.

Slåss om en plats i JVM-laget

Inför denna säsong återvände Axelsson till USHL för spel med Muskegon Lumberjacks, och har på de inledande tre matcherna noterats för 92,5 i räddningsprocent. Nu prisas den unga målvakten för sin lysande start med utmärkelsen veckans målvakt.

18-åringen har gjort flera framträdanden för landslaget under sin juniortid, Axelsson är också aktuell för JVM 2026.

