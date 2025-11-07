Juniorkronorna föll tungt mot Finland

Efter bekväma segrar mot både Schweiz och Slovakien stötte Sverige på patrull under fredagen. JVM-genrepet mot Finland slutade i en 1–5-förlust.

Förbundskapten Magnus Hävelid. Foto: Bildbyrån och SvenskhockeyTV (skärmdump).

I både 6–1-segern mot Schweiz och 9–3-matchen mot Slovakien kunde Juniorkronorna spela ut sitt offensiva register, men i JVM-genrepets första värdemätare fick man problem. Rivalerna i öst säkrade en tidig 2–0-ledning och därefter jagade Magnus Hävelids gäng genom hela matchen.



Slutsiffrorna skrevs till 1–5 och Ivar Stenberg utsågs till Sverige bästa spelare.



Backar vi tillbaka till första perioden så var det efter två omställningar som Sverige fick problem i defensiven. 0–1 kom direkt efter ett boxplay när Markus Loponen släpptes igenom i ett halvt friläge, och 0–2 när Saarelainen släpptes in på insidan vid ett två mot två-läge. Melvin Fernström petade in retur till 1–2 i powerplay, men det blev också Juniorkronornas enda mål i matchen.



Frölundas Max Westergård fick 3–1-målet i 30:e minuten och mot slutet av perioden kom även 1–4 i ett nytt finsk powerplay. Loponen satte sitt andra för dagen i tredje perioden och fastställde siffrorna till 1–5.



Love Härenstam vaktade målet för Sverige, men gjorde, trots siffrorna, flertalet räddningar.



Juniorkronorna avslutar denna 5-nationsturnering i Slovakien med en match mot Tjeckien 9 november, 11.30.



Sverige – Finland: 1–5 (1–2, 0–2, 0–1)

Sverige: Melvin Fernström.

Finland: Loponen (2), Saarelainen, Westergård, Joki.