Hockeyspelare omkom i olycka: ”En som alla behöver i sitt liv”

Den skottlandsfödde backtalangen Bradly Burden, 22, har omkommit i en trafikolycka.

Olyckan ska ha skett på tisdagen i Niagara Falls, New York, där han spelade universitetshockey.

Bradly Burden har omkommit. Foto: Sociala medier.

Bradly Burden var en skotsk-amerikansk backtalang som spelade för Niagara Universitys hockeylag och studerade vid samma universitet.

I det som beskrivs som en singelolycka av lokala medier, ska även en kvinna ha blivit skadad.

Lagkamratens hyllning

Burden var inne på sitt andra år på universitetet och nu har skolan gjort ett uttalande om händelsen.

”Vi sörjer förlusten av andraårsstudenten Bradly Burden som gick bort i en trafikolycka på tisdagen. Bradly bidrog med energi, engagemang och en stark vänskapsanda till vårt campus”.

Även lagkamraterna har visat sitt stöd.

– Han var en av de som alla behöver i sitt lag och som vän i livet, säger Peyton Abbott enligt WIVB.