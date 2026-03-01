Förbundets mål: Future Team för U17

Vid årskiftet samlades Sveriges Future Team för första gången. Nu berättar John Lind, hjärnan bakom projektet, att förbundets ambition är att även skapa ett likadant U17-landslag.

– Ambitionen är att köra nästa år på U16, men vi har också sökt pengar igen för att köra U17, säger Lind till hockeysverige.se.

Statistiken visar att andelen sent utvecklade spelare, uttagna till U16-landslaget, inte är lika stor som andelen i NHL. Därmed har det svenska ishockeyförbundet sjösatt ett nytt projekt där man, utifrån biologisk mognad, gett talanger chansen att dra på sig den blågula tröjan.

Nu, efter den historiska första samlingen i januari, kommer möjligen nästa steg.

John Lind, forsknings- och utbildningsansvarig på förbundet, gästade ”Framtidens stjärnor-podcast” i veckan, och avslöjade då att man vill skapa ännu ett Future Team, men då för U17.

– Det är ambitionen. Mycket av den här typen av satsning är en resursfråga. Nu sökte vi medel, tillsammans med Finland, från internationella ishockeyförbundet, som har finansierat det här året. Men ambitionen är att köra nästa år på U16 och kunna skjuta till egna medel, men vi har också sökt pengar igen via IIHF för att köra U17. Då är tanken att kunna ha två årgångar igång hela tiden, med Future Team, så att man också ser den här fördröjda effekten, berättar han för hockeysverige.se.

”Då kanske du ser de effekterna på U17”

Detta skulle innebära att fler spelare födda 2010 kan integreras och undersökas nästa säsong. Detta för att Sverige förhoppningsvis ska kunna utbilda fler elitspelare.

– Det är så att även om man har passerat tillväxtspurten när man är U17-spelare, så finns det fördröjda effekter. Har du varit i puberteten och kunnat ackumulera styrketräning i puberteten så kommer du få ett träningssvar där du blir starkare snabbare. Det är lite fördröjt, och då kanske du ser de här effekterna på U17. Så ytterligare en förlängning av verksamheten är ambitionen, förklarar Lind.

