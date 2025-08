Juniorkronorna fortsätter imponera i World Junior Summer Showcase. Efter tre raka segrar mot USA krossade man under fredagskvällen Kanada med 8-4 efter att Eric Nilson gjort två mål.

Efter att Sverige vunnit med 5-2 mot USA Blå och 4-3 mot USA Vit besegrade de ett toppat amerikanskt lag med 6-3. Och i natt kom en fjärde svensk seger i rad i World Junior Summer Showcase när man krossade Kanada med hela 8-4.

Juniorkronorna hade sju olika målskyttar. Den enda som blev tvåmålsskytt var Eric Nilson – som ju dessutom är född i just Kanada eftersom hans pappa Marcus spelade för Calgary Flames. Nilson, som nästa säsong lämnar Djurgården för spel på college, spelade dessutom matchen med ett heltäckande visir eftersom att han tidigare brutit näsbenet. Det rapporterar juniorskribenten Chris Peters på sociala medier.

Eric Nilson (ANA) said he probably has a broken nose, which is why he wore a bubble today in Sweden's win. Nothing that would keep him out. He ended up scoring twice today and was a factor in all zones. #WJSS