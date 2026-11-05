Efter TV-pucken – här är truppen till elitlägret

Det svenska U16-damlandslaget samlas i Munkfors för elitläger. Arkivbild.

Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

I februari spelar det svenska U16-damslandslaget sina första landskamper med spelare födda 2011.

Efter att TV-pucken avslutades den gångna veckan, då Norrbotten gick segrande ur turneringen efter en finalseger mot Dalarna, har landslagstränaren Morgan Johansson tagit ut sin trupp till det stundande elitlägret i Munkfors.

Via sin hemsida skriver förbundet att syftet med lägret är att identifiera och utveckla lovande ungdoms- och juniorspelare och att lägret fungerar som det sista steget innan det första landslaget för årskullen tas ut.

Totalt är 46 spelare uttagna till lägret som genomförs mellan den 18 och 22 november i värmländska Munkfors.

U16-damlandslagets trupp till elitlägret

Målvakter

Alicia Aurell, Örebro

Clara Björck, Färjestad

Junie Englin, Brynäs

Nea Lindahl, Växjö

Elin Nises, Leksand

Amanda Persson, Luleå

Backar

Elena Bairu, Leksand

Love Eljas, Leksand

Iris Fahlgren, Skellefteå

Agnes Hagenlöv, Frölunda

Tyra Hasselrot, Väsby

Emma Hörnkvist, Brynäs

Tyra Landin Nordström, Södertälje

Kerstin Lundqvist, Malmberget

Filippa Mäkinen, Örebro

Linn Nilsson, Djurgården

Lovisa Nygård, Djurgården

Molly Pihlström, BIK Karlskoga

Emilia Schlicht, HV71

Thea Slagner Asplund, Haparanda/Tornio

Maja Thelander, BIK Karlskoga

Alma Öberg, Kalix

Forwards

Alise Abbhagen, Djurgården

Ebba Andersson, Skellefteå

Stella Eriksson, Väsby

Zoe Eriksson, Södertälje

Signe Fasth, Växjö

Tuva Fromell, Guldsmedshytte

Elsa Högberg, Lycksele

Wilhelmina Juntto, Haparanda/Tornio

Irma Junzell, Färjestad

Julia Karlberg, Malmberget

Josefine Ljunggren, Frölunda

Anna Navratil, Varberg

Ines Nordlund, Södertälje

Felicia Olsson, MoDo

Tess Pettersson, HV71

Letizia Pizka, AIK

Leia Rudehov Hjalmarsson, Färjestad

Hilde Rundqvist, Kiruna

Minna Sjölund, MoDo

Emilia Sundell, Väsby

Wanda Svedholm Torgersson, Frölunda

Tilda Thelander, BIK Karlskoga

Tuva Wahlberg, Väsby

Sonja Åström, Djurgården