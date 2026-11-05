Efter TV-pucken – här är truppen till elitlägret

I februari spelar det svenska U16-damslandslaget sina första landskamper med spelare födda 2011.
Efter att TV-pucken avslutades den gångna veckan, då Norrbotten gick segrande ur turneringen efter en finalseger mot Dalarna, har landslagstränaren Morgan Johansson tagit ut sin trupp till det stundande elitlägret i Munkfors.
Via sin hemsida skriver förbundet att syftet med lägret är att identifiera och utveckla lovande ungdoms- och juniorspelare och att lägret fungerar som det sista steget innan det första landslaget för årskullen tas ut.
Totalt är 46 spelare uttagna till lägret som genomförs mellan den 18 och 22 november i värmländska Munkfors.
U16-damlandslagets trupp till elitlägret
Målvakter
Alicia Aurell, Örebro
Clara Björck, Färjestad
Junie Englin, Brynäs
Nea Lindahl, Växjö
Elin Nises, Leksand
Amanda Persson, Luleå
Backar
Elena Bairu, Leksand
Love Eljas, Leksand
Iris Fahlgren, Skellefteå
Agnes Hagenlöv, Frölunda
Tyra Hasselrot, Väsby
Emma Hörnkvist, Brynäs
Tyra Landin Nordström, Södertälje
Kerstin Lundqvist, Malmberget
Filippa Mäkinen, Örebro
Linn Nilsson, Djurgården
Lovisa Nygård, Djurgården
Molly Pihlström, BIK Karlskoga
Emilia Schlicht, HV71
Thea Slagner Asplund, Haparanda/Tornio
Maja Thelander, BIK Karlskoga
Alma Öberg, Kalix
Forwards
Alise Abbhagen, Djurgården
Ebba Andersson, Skellefteå
Stella Eriksson, Väsby
Zoe Eriksson, Södertälje
Signe Fasth, Växjö
Tuva Fromell, Guldsmedshytte
Elsa Högberg, Lycksele
Wilhelmina Juntto, Haparanda/Tornio
Irma Junzell, Färjestad
Julia Karlberg, Malmberget
Josefine Ljunggren, Frölunda
Anna Navratil, Varberg
Ines Nordlund, Södertälje
Felicia Olsson, MoDo
Tess Pettersson, HV71
Letizia Pizka, AIK
Leia Rudehov Hjalmarsson, Färjestad
Hilde Rundqvist, Kiruna
Minna Sjölund, MoDo
Emilia Sundell, Väsby
Wanda Svedholm Torgersson, Frölunda
Tilda Thelander, BIK Karlskoga
Tuva Wahlberg, Väsby
Sonja Åström, Djurgården