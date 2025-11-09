Duons succé – i Juniorkronornas kross

Victor Eklund och Anton Frondell valdes båda tidigt i första rundan av NHL-draften i somras.

På söndagen var de i storform när Tjeckien krossades (med 6–2) i JVM-genrepet i Tjeckien.

Djurgårdsduon levererade i Juniorkronornas seger.

Foto: Bildbyrån

Juniorkronornas genrepsturnering inför JVM är nu avklarad, och femnationersturneringen i Tjeckien slutade i tre segrar på fyra matcher. Storsegrar mot Schweiz (6–1) och Slovakien (9–3), följdes upp med en nästan lika stor förlust mot Finland (1–5). På söndagen var det dags för Juniorkronorna att spela turneringens sista match.

Då passade de svenska juniorerna på att återigen visa fina takter inför det Junior-VM som väntar i juletider.

Det var på väg att bli en rejäl överkörning mellan Sverige och Tjeckien, när Sverige gick upp i en 6–0 ledning.

Stortalangernas match i krossen

Anton Frondell, Liam Danielsson, Victor Eklund, Alfons Freij, Victor Johansson och till sist Eddie Genborg. Stortalangernas mål bara avlöste varandra.

Samtliga ansedda som stora löften i svensk hockey, varav två (Anton Frondell och Victor Eklund) kan komma att spela NHL redan nästa år. Totalt stod de för tre poäng i matchen.

Oskar Lisler och Matej Kubisla fick in varsin reducering i den sista perioden, men till slut lyckades det talangfulla U20-laget vinna sin sista turneringsmatch för säsongen innan JVM.

I matchen hamnade Jack Berglund i ett slagsmål med Petr Sikora.

Petr Sikora dropped the gloves with Swede Jack Berglund in Czechia’s final game at the Five Nations (6-2 loss).



Sikora added an assist today and led the team in scoring with 6 points (3G, 3A).#ALLCAPS pic.twitter.com/V2M1TXTKly — Czech Prospects (@CZprospects) November 9, 2025

Med segern i dag lämnar svenskarna lämnar Tjeckien med tre vinster på fyra försök.

Tjeckien – Sverige 2–6

Tjeckien: Oskar Lisler, Matej Kubisla

Sverige: Anton Frondell, Liam Danielsson, Victor Eklund, Alfons Freij, Victor Johansson, Eddie Genborg