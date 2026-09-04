Löftenas succéstart – låg bakom allt

Olle Därth och Max Lind har tagit steget till USHL.

Foto: Bildbyrån (montage).

Mycket tack vare Kalle Larsson (nu anställd av Edmonton Oilers) har Dubuque Fighting Saints under de senaste åren varit ett riktigt svensknäste. USHL-laget har hjälpt spelare som Erik Påhlsson, Kevin Reidler, Torkel Jennersjö, med fler, ta nästa steg i sina karriärer i Nordamerika, och också nått en del framgång på isen.

Nu, till 2026/27, sitter man på en trupp med totalt fem blågula spelare, varav en dessutom är kapten.

Med tanke på detta är det kanske ingen överraskning att första träningsmatchen, natten till fredag, innehöll svenskt jubel. Noterbart är dock att två av förgrundsfigurerna därmed fick en pangstart efter sina flyttar från Sverige.

Det handlar om Max Lind, tidigare i Djurgårdens IF Hockey samt Olle Därth, klar från Timrå IK. Tillsammans med sin kapten, Melvin Ekman, låg de bakom allt i en 4–1-seger mot Chicago Steel. Max Lind, med två raka JSM-guld bakom sig, stod för två av målen, men spelade också fram Därth tillsammans med Ekman, till 2–0. Lind satte det tredje, och Ekman stängde det hela assisterad av Därth i tom bur, till 4–1.

Visst, en försäsongsmatch, men en lovande start för löftena.

Även Joe Wahlund, tidigare i Färjestad, och David Thomasson, Luleå, är nya i juniorligan so oftast tar löften vidare till collegespel.