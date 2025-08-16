Drömmen i kras – USA vann finalen

En stark turnering fick ett tråkigt slut för Småkronorna. I finalen av Hlinka Gretzky Cup föll man med 5–3 mot USA. Trots en stark svensk forcering i slutperioden lyckades amerikanerna hålla undan och ta hem guldet.

USA firar finalsegern mot Sverige. Foto: Jacob Smeds.

TRENCIN (HOCKEYSVERIGE.SE)

Powerplay blev avgörande i lördagens final av Hlinka Gretzky Cup. USA satte fyra av sina fem mål i numerärt överläge och straffade Sverige hårt. Småkronorna gjorde visserligen ett eget powerplaymål, men det räckte inte hela vägen. USA vann finalen med 5–3.

Småkronorna fick en drömstart i finalen av Hlinka Gretzky Cup. Oscar Holmertz vann den inledande tekningen och bara tio sekunder senare hade Elton Hermansson smällt in 1–0 bakom den amerikanska målvakten. Förbundskapten Johan Rosén har talat om vikten av en stark start, och bättre än så kunde det knappast bli.

USA:s kvittering lät inte vänta på sig. I efterdyningarna av ett tidigt powerplay satte man 1–1 efter knappt tre minuters spel. Bara en minut senare var det dags igen. Sverige drog på sig sin andra utvisning på fyra minuter och amerikanerna kunde då ta ledningen med 2–1.

Doldisen slog till för Småkronorna

Småkronorna kunde kvittera kort efter att USA tagit ledningen. Theodor Knights skickade iväg ett till synes harmlöst handledsskott från blålinjen som styrdes in av Hampus Zirath framför det amerikanska målet. Zirath började turneringen som extra forward, men har tagit en ordinarie plats som center mellan radarparet Marcus Nordmark och Nils Bartholdsson i slutspelet. Innan perioden var över återtog dock USA ledningen och gick till pausvila med 3–2.

I andra perioden var det USA som fick en drömstart. Redan efter 45 sekunder utökade amerikanerna sin ledning till 4–2. Småkronorna kämpade sig dock tillbaka och i slutet av perioden belönades laget med ett 5-mot-3-läge. Där klev Elton Hermansson fram och dundrade in reduceringen till 4–3 med ett direktskott på passning från Oscar Holmertz.

USA vann Hlinka Gretzky Cup

Sverige jagade febrilt en kvittering i den sista perioden men lyckades aldrig få pucken förbi Brady Knowling i det amerikanska målet. När USA gjorde 5–3 med drygt två minuter kvar att spela var matchen avgjord. Därmed vinner USA Hlinka Gretzky Cup trots att man lämnat sina största stjärnor hemma.

Sverige får vänta på sin andra titel i den så prestigefulla U18-turneringen.

Svenska målskyttar: Elton Hermansson (x2), Hampus Zirath