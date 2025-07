Djurgårdsduon utgår ur landslagstruppen

Victor Eklund och Anton Frondell utgår från World Junior Summer Showcase.

Det beskedet ger landslagsledningen på måndagen.

Supertalangerna Frondell och Eklund fick fira uppflyttning till SHL i våras. Foto: Bildbyrån.

Den 11 juni tog förbundskapten Magnus Hävelid ut en trupp till World Junior Summer Showcase.



Turneringen, där Sverige spelar tre matcher mot USA (med olika trupper), en match mot Kanada och en mot Finland, börjar den 27 juli och pågår i cirka en vecka.

Matcherna spelas i Minneapolis, Minnesota.

Duon lämnar återbud

Men kort innan avresa har man nu tvingats avskriva sina två kanske största talanger, i form av drafttrean Anton Frondell och Victor Eklund, lagkamraten i Djurgården som valdes som nummer 16.

Både Victor Eklund (New York Islanders) och Anton Frondell (Chicago Blackhawks) har skrivit kontrakt som rookies i NHL, men lär återvända till Djurgården för att spela i SHL nästa säsong. Som en del i förberedelserna deltar man i respektive lags förberedande sommar-camp.

Ersätter gör Liam Danielsson, Örebro HK och Alexander Zetterberg, Minnesota State University

Truppen ser ut som följande efter ändringarna

Målvakter:

Herman Liv, Örebro HK

Carl Axelsson, Sioux Falls Stampede HC

Love Härenstam, Skellefteå AIK

Backar:

Felix Öhrqvist, Linköping HC

Leo Sahlin Wallenius, Växjö Lakers HC

Sascha Boumedienne, Boston University

Carl-Otto Magnusson, Frölunda HC

Viggo Gustafsson, HV71

Gabriel Eliasson, Barrie Colts

Victor Johansson, Leksands IF

Alfons Freij, IF Björklöven

Forwards:

Lucas Pettersson, MoDo Hockey

Melvin Fernström, Örebro HK

Linus Eriksson, Timrå IK

Ivar Stenberg, Frölunda HC

Viggo Nordlund, Skellefteå AIK

Eric Nilson, Djurgårdens IF

Viggo Björck, Djurgårdens IF

Filip Ekberg, Ottawa 67’s

Eddie Genborg, Linköping HC

Jack Berglund, Färjestad BK

Wilson Björck, Djurgårdens IF

Valter Lindberg, Skellefteå AIK

Liam Danielsson, Örebro HK

Alexander Zetterberg, Minnesota State University