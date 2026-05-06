Trots succén i U18-VM – stannar i moderklubben

Han var en av Sveriges bästa spelare när Småkronorna vann U18-VM-guld och jagas av varenda elitklubb i Sverige. Nu står det klart att Wiggo Sörensson stannar i Boro-Vetlanda även nästa säsong.

— Jag bestämde mig för att spela vidare i moderklubben redan när vi gick upp, säger han till Vetlanda-Posten.

Wiggo Sörensson tilldelas pris för slutspelets MVP av ordförande Jennie Isberg efter final 2 i U18 del 11 april 2026 in Växjö.

Foto: Jonas Ljungdahl / Bildbyrån.

Det har varit en galen säsong för Wiggo Sörensson. Inte minst våren har varit inget mindre än helt fantastiskt. Han började med att spela upp moderklubben i Hockeyettan där han under säsongen och i kvalspelet var intern poängkung. Sedan blev han utlånad till Växjös U18-lag och blev där MVP när de tog guld på USM.

För att kröna säsongen var han sedan en nyckelspelare när Sverige gick hela vägen i U18-VM.

18-åringen gjorde sex poäng på lika många matcher och klev i finalen mot Slovakien fram med 1+1. Han blev också utsedd till en av Småkronornas tre bästa spelare under turneringen. Efter guldet står det nu också klart var han kommer att spela kommande säsong. För Vetlanda-Posten bekräftar storlöftet att han blir kvar i moderklubben.

— Jag kommer spela i Boro nästa säsong. Sen får vi se om det kanske blir någon utlåning också, berättar han för tidningen.

Wiggo Sörensson stannar i Boro-Vetlanda

Wiggo Sörensson har under flera säsonger tillhört toppskiktet av 08-spelare i Sverige. Samtidigt har han konsekvent valt att nobba en flytt till en storklubb för att stanna kvar i Boro-Vetlanda. Nu när klubben har gått upp i Hockeyettan väljer 18-åringen också att vara kvar i moderklubben.

Samtidigt väntar också en NHL-draft där talangen också stärkte sina aktier med en fin U18-VM-turnering. Men oavsett vad som händer där ser han nu alltså ut att bli kvar i Boro.

— Det är bara titta på det laget vi har i Boro. Jag har så jäkla kul när jag spelar hockey där. Jag bestämde mig för att spela vidare i moderklubben redan när vi gick upp.

Source: Wiggo Sörensson @ Elite Prospects