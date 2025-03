Tillbaka i Hockeyettan: ”Helt sjukt imponerande”

I mars 2023 ansökte Vita Hästen om konkurs.

Nu har man säkrat två raka uppflyttningar och är tillbaka i Hockeyettan.

– Jag är jätteglad för de som älskar Hästen är jag glad och stolt, säger tränaren, Magnus Sundquist, till NT.

Magnus Sundquist i Brynäs 2019. Foto: Bildbyrån/Jörgen Jarnberger.

Inför 3000 åskådare på läktaren i Himmelstalundshallen klev Vita Hästen ut på isen under söndagen. En 7–2-vinst senare hade man säkrat förstaplatsen i den södra kvalserien med två omgångar kvar och därmed en plats i Hockeyettan 2025/26.



Detta två år efter att den dåvarande allsvenska klubben ansökt som konkurs och fick börja om i division 3. Det är alltså med uppflyttningar två år i rad som man nu återigen kommer att kliva in i vår svenska tredjedivision för första gången sedan 2014.



– Magiskt, det här har vi kämpat för sedan första träningen i somras, säger målvakten Daniel Fahlström på klubbens sociala medier.



För Norrköpings Tidningar berättar även Magnus Sundquist, som klev in i båset i mitten av februari, om känslorna.



– Jag ska nog inte gå och lägga mig på en gång. Vi är lediga i morgon, vi ska ha lite kul och äta litegrann. Jag är jätteglad för alla som tycker om hockey i Norrköping. 3 000 på läktaren ikväll, för de som älskar Hästen är jag glad och stolt, säger han till NT och fortsätter om publikstödet under söndagen:

– Det är helt sjukt imponerande. Spelarna har verkligen satt pris på att göra sitt bästa och det tycker jag de gjort. Jag hoppas också man står när det blåser, för det komma blåsa. Då ska man också stå eniga.