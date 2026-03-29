Favoriten pallar för trycket − vidare till söderfinalen

Visby/Roma-seger med 4–1 mot Tingsryd

Joel Wahlgren gjorde två mål för Visby/Roma

Elias Ewertzh avgjorde för Visby/Roma

Segern hemma med 4–1 (2–1, 0–0, 2–0) gör att Visby/Roma har vunnit matchserien mot Tingsryd i semifinal i hockeyettan södra. Visby/Roma vann totalt med 3-1 i matcher.

Joel Wahlgren gjorde två mål för Visby/Roma

Visby/Roma tog ledningen i första perioden genom Joel Wahlgren.

Tingsryd kvitterade till 1–1 genom Eric Nordmark efter 11.27.

Visby/Roma tog ledningen på nytt genom Elias Ewertzh på pass av Karl Påhlsson och Alexander Bjurström efter 16.07 i matchen.

Andra perioden blev mållös.

12.00 in i tredje perioden slog Joel Wahlgren till på nytt framspelad av Andreas Thelander och Karl Påhlsson och ökade ledningen. Max Wahlgren stod för målet när Visby/Roma punkterade matchen med ett 4–1-mål med 1.45 kvar att spela efter förarbete av Lucas Ramberg.

Visby/Romas Karl Påhlsson hade tre assists.

Visby/Roma är nu klart för final.

Visby/Roma–Tingsryd 4–1 (2–1, 0–0, 2–0)

Semifinal i hockeyettan södra

Första perioden: 1–0 (6.56) Joel Wahlgren (Karl Påhlsson, Daniel Gunnarsson), 1–1 (11.27) Eric Nordmark (Adam Persson), 2–1 (16.07) Elias Ewertzh (Karl Påhlsson, Alexander Bjurström).

Tredje perioden: 3–1 (52.00) Joel Wahlgren (Andreas Thelander, Karl Påhlsson), 4–1 (58.15) Max Wahlgren (Lucas Ramberg).

Slutresultat i serien: Visby/Roma–Tingsryd 3–1