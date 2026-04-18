Sätter stopp för supersviten − kvitterar finalen

När Hudiksvall vann den första finalen i går tog de sin 38:e (!) raka seger den här säsongen.

Nu är supersviten dock bruten − Visby/Roma vinner match två med 6-3 och kvitterar finalen.

Foto: Bildbyrån

Hudiksvall har varit helt överlägsna i Hockeyettan Norra under årets säsong. De gick vidare till slutspel som självklar etta i grundserien och i slutspelet har de sedan gått rent med 3-0 i matcher mot Strömsbro, Sundsvall och Lindlöven för att ta sig till Ettan-finalen mot Visby/Roma. När ”Hudik” i går vann den första finalmatchen med 4-3 vann de sin 38:e match i rad för att skaffa sig en fördel i serien.

Under lördagen möttes lagen igen i Hudiksvall där hemmalaget hade chansen att skaffa sig matchboll vid ytterligare en seger. Men Visby/Roma ville dock annorlunda.

I går kom Hudiksvall ut starkt och tog ledningen tidigt för att sedan gå upp till en 4-1-ledning redan under första perioden. Den här gången var det dock Visbys tur att komma ut starkt ur startgropen. Kedjan med Anton Svensson, Joel Wahlgren och Carl Sjöberg var då glödhet i matchen.

Joel Wahlgren satte 0-1 tidigt och strax efteråt kom 0-2 genom Carl Sjöberg, assisterad av Svensson och Wahlgren, redan efter fem minuters spel. Hudiksvall reducerade sedan i spel fem-mot-tre genom Jesper Wiberg innan Joel Wahlgren klev fram igen och gjorde sitt andra mål i matchen för 1-3 under den första perioden.

Visby/Roma kvitterar finalen − efter hattrick av Joel Wahlgren

I slutet av andra perioden utökade Visby/Roma också sin ledning. Med bara 14 sekunder kvar innan pausvilan fullbordade Joel Wahlgren sitt hattrick, efter assist av Sjöberg och Svensson. Joel Wahlgren spelade för Troja-Ljungby förra säsongen när de vann i finalen mot Hudiksvall och nu visade sig Wahlgren återigen göra livet surt för ”Hudik”. I tredje perioden fick Hudiksvall dock utdelning och kröp närmare. Viggo Nordström reducerade till 2-4 i powerplay och strax efteråt kom även 3-4 genom Max Sjöholm för att skapa rejäl nerv i matchen igen.

Visby/Roma kunde däremot säkra segern sedan Casper Larsson gjort 3-5. Segersiffrorna skrevs sedan till 3-6 sedan Lucas Jidenius gjort mål i tom kasse. Gotlänningarna lyckas därmed vinna en av bortamatcherna och kvitter finalserien.

Hudiksvall hade inte förlorat sedan bortamatchen mot Piteå den första november, dock först efter straffar. Senast som Hudiksvall förlorade en hockeymatch efter ordinarie tid var borta mot Norrtälje 11 oktober, i säsongens tredje match. Sedan dess hade Hudiksvall spelat 45 (!) matcher utan en förlust i ordinarie tid. Fram till nu, alltså.

Det står nu 1-1 i kampen om att nå HockeyAllsvenskan. Finalserien vänder nu ner till Gotland där Visby/Roma har två hemmamatcher på tisdag och onsdag.

Hudiksvall − Visby/Roma 3−6 (1-3,0-1,2-2)

Hudiksvall: Jesper Wiberg, Viggo Nordström, Max Sjöholm.

Visby/Roma: Joel Wahlgren 3, Carl Sjöberg, Casper Larsson, Lucas Jidenius.

1-1 i matcher.

