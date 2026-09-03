Är Victor Grundström och Albin Laksonen två av spelarna som kan ta rygg på stortalangen Wiggo Sörensson?
Är Victor Grundström och Albin Laksonen två av spelarna som kan ta rygg på stortalangen Wiggo Sörensson?
Hockeyettan

Vilka ska egentligen ta rygg på supertalangen?

Publicerad 03 september 2026 12:00
Mikael Mjörnberg
Mikael Mjörnberg
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Boro/Vetlandas Wiggo Sörensson är den stora juniorstjärnan i Hockeyettan säsongen som kommer, men vilka ska egentligen ta rygg på honom? Låt oss fundera över några riktigt unga spelare som står redo att ta ligan med storm.

Nyligen blev det rubriker när 17-årige Olle Willén deklarerade att han inte riktigt tror på att få tillräckligt med speltid i Karlskrona och lämnade det storsatsande laget för att istället spela med HV71 U20.

Synd så klart, det är alltid roligt när skickliga talanger får chansen och tar för sig i utvecklingsligan Hockeyettan. Willén var ett spännande namn i kölvattnet bakom supertalangen alla talar om.

För den här säsongen handlar ju i mångt och mycket om nykomlingen Boro/Vetlanda och hemmasonen, anfallaren Wiggo Sörensson som draftades av Carolina Hurricanes i somras och spås en lysande framtid. Frågan är väl egentligen inte om utan när 18-åringen ska försvinna till större uppgifter.

Wiggo Sörensson
Wiggo Sörensson

En fråga som då är befogad att ställa är vilka ungtuppar som ska ta rygg på supertalangen den här säsongen. Vilka juniorer som kommer spela seniorhockey i Hockeyettan känns hetast på förhand?

Tillåt mig lansera sju kandidater.

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Den här artikeln handlar om:

Boro Vetlanda HCGrums IKHC DalenTyresö/HanvikenWings HCTingsryds AIFTyringe SoSS