Uppgifter: Ettan-klubben på väg mot drömvärvning

Albin Carlson nära Vita Hästen. Foto: Bildbyrån

Foto: BILDBYRÃ N

HC Vita Hästen åkte överraskande ut med 3-0 i matcher mot Halmstad Hammers HC i kvartsfinal i Hockeyettans slutspel i våras. Nu gör klubben en ny satsning mot landets nästa högsta liga - och ser ut att landa et tungt nyförvärv.

Albin Carlson nära Vita Hästen

Klubben ska enligt uppgifterna vara muntligt överens med backen Albin Carlson. Den SHL-meriterade 32-åringen kommer senast från fyra säsonger i Södertälje SK. På CV:t finns 127 SHL-matcher med Timrå IK och MoDo Hockey. Carlson är uppvuxen och Finspång och gjorde matcher för Vita Hästens U16-lag 2008/2009.

Värvningen väntas finansieras av en supporterinsamling som klubben lanserat i sina sociala medier. Den insamling ska alltså vara till Albin Carlson och han väntas få en rejäl lön för att vara Hockeyettan.