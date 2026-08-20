Hockeyettan

Uppgifter: Ettan-klubben på väg mot drömvärvning

Publicerad 20 augusti 2026 18:43
Andreas Larsson
Andreas Larsson
Följ HockeySverige påGoogle news

Vita Hästen satsar på nytt mot Hockeyallsvenskan. Nu är klubben nära att göra klart med Albin Carlson, enligt Expressen.

Albin Carlson nära Vita Hästen. Foto: Bildbyrån
Albin Carlson nära Vita Hästen. Foto: Bildbyrån
Foto: BILDBYRÃN

HC Vita Hästen åkte överraskande ut med 3-0 i matcher mot Halmstad Hammers HC i kvartsfinal i Hockeyettans slutspel i våras. Nu gör klubben en ny satsning mot landets nästa högsta liga - och ser ut att landa et tungt nyförvärv. 

Albin Carlson nära Vita Hästen

Klubben ska enligt uppgifterna vara muntligt överens med backen Albin Carlson. Den SHL-meriterade 32-åringen kommer senast från fyra säsonger i Södertälje SK. På CV:t finns 127 SHL-matcher med Timrå IK och MoDo Hockey. Carlson är uppvuxen och Finspång och gjorde matcher för Vita Hästens U16-lag 2008/2009. 

Värvningen väntas finansieras av en supporterinsamling som klubben lanserat i sina sociala medier. Den insamling ska alltså vara till Albin Carlson och han väntas få en rejäl lön för att vara Hockeyettan. 

Source: Albin Carlson @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

Timrå IKMoDo HockeyHC Vita HästenSödertälje SK